Какие нововведения ждут призывников в 2025 году

Какие нововведения ждут призывников в 2025 годуОни коснутся штрафов за несообщение о смене места жительства, сроков призыва и категорий годности
В начале 2025 г. министерства и парламентарии предложили три инициативы, которые могут существенно изменить правила призыва на военную службу. Они касаются сроков призывных кампаний, категорий годности и штрафов за несообщение о смене места жительства в военкомат.
В частности, законопроект, предполагающий увеличение срока призыва граждан на военную службу, 27 января одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Согласно проекту, если решение о призыве на службу не смогли исполнить, то человека смогут забрать в армию во время следующих двух призывных кампаний. Изменения предлагается внести в ст. 28 и 29 закона «О воинской обязанности и военной службе». Разработчик документа – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
Помимо этого проект предполагает создание единых призывных комиссий в городах федерального значения, а также для нескольких муниципальных районов, муниципальных и городских округов (по аналогии со столичной Объединенной муниципальной призывной комиссией). Картаполов рассчитывает, что законопроект рассмотрят в Думе до начала весеннего призыва (как правило, с 1 апреля по 15 июля).
В 2024 г. в Москве решения о призыве, принятые в весеннюю кампанию, уже не отменялись – осенью жителей города отправляли в армию по ним же, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов. Если предложенную депутатом инициативу примут, то такую практику распространят на всю страну, пояснил он.
Еще одна инициатива Картаполова касается увеличения штрафов за то, что гражданин не уведомил военкомат о смене своего места жительства. Правкомиссия по законопроектной деятельности 3 февраля этот законопроект тоже поддержала. Он предусматривает поправки в ст. 21.5 «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» Кодекса об административных правонарушениях. В действующем положении штраф за несообщение о смене места жительства составляет 1000–5000 руб., он может вырасти до 10 000–20 000 руб., писал «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта. Картаполов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что размеры штрафов в финальной версии проекта могут быть и другими. «Получим отзыв [правительства], прочитаем его, потом уже с коллегой [председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием] Пискаревым («Единая Россия») выйдем на цифровые параметры», – сказал он.
Кроме этого Минобороны подготовило поправки в положение «О военно-врачебной экспертизе» (ВВЭ), на основе результатов которой присваивается категория годности к службе. Такой проект постановления правительства был опубликован 3 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.
Как проходит призыв
Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проходит дважды в год. Весенняя кампания – с 1 апреля по 15 июля, осенняя – с 1 октября по 31 декабря. План призыва утверждают незадолго до его начала. Срок службы составляет один год. Призывной возраст мужчин – 18–30 лет. По итогам осенней кампании 2024 г. были направлены в Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования 133 000 человек, следует из данных Минобороны. Весной 2024 г. для прохождения военной службы призвали 150 000 человек.
В частности, документ предполагает изменение категории годности для призывников с диагнозом «сифилис», встающих на воинский учет, а также поступающих на военную службу по контракту. Людям с первичным, вторичным и скрытым сифилисом в случае вступления постановления в силу сменят категории годности с В (ограниченно годен) на Б-4 (годен к военной службе с незначительными ограничениями, т. е. в определенных войсках – инженерных, железнодорожных и дорожных, в подразделениях связи, материального обеспечения и т. д.). При условии, что спустя год лечения результаты анализов показывают уменьшение титра антител, но они все еще обнаруживаются, т. е. человек полностью не избавился от инфекции.
Ожирение, согласно предлагаемым поправкам, освободит от призыва только при индексе массы тела от 40 (раньше – при индексе от 35), добавил юрист адвокатского бюро Kaloy.ru, автор Telegram-канала «Мысли на тему призывников» Лев Карманов. Кроме этого предлагается не считать бронхиальную астму основанием для освобождения от призыва при отрицательном бронхопровокационном тесте и отсутствии приступов в течение пяти лет, прокомментировал он разработанные поправки. Помимо этого диагнозы «псориаз», «дерматит» и «экзема», согласно изменениям в положение о ВВЭ, должны будут подтверждаться в условиях стационара. Если же человек наблюдался с этими заболеваниями амбулаторно, для военкомата он будет считаться здоровым, говорит юрист.
Данные о выявлении у молодых людей во время освидетельствования хронических и затяжных психических расстройств с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, согласно поправкам, будут направляться в психоневрологический диспансер по месту жительства для постановки их на диспансерный учет.
Согласно действующему законодательству, контрактник может уволиться только по одному из четырех оснований. Среди них – заболевание с категорией годности Д (не годен), т. е. тяжелые болезни, граничащие с инвалидностью.
В случае вступления закона в силу при эндогенных психозах (например, шизофрении), тяжелом посттравматическом стрессовом расстройстве или депрессии, расстройствах личности, позднем или врожденном сифилисе военным может быть установлена категория годности В. С данной категорией контрактников, как и мобилизованных, не увольняют, пояснил Карманов.
Также в проекте Минобороны впервые прописано аутоиммунное заболевание целиакия, которая освобождает от призыва, отмечает он. Кроме того, при первоначальных злокачественных новообразованиях после радикального лечения теперь предлагается присваивать категорию Д (не годен), раньше была В (годен с незначительными ограничениями), добавил Карманов.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина