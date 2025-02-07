Какие нововведения ждут призывников в 2025 году

Еще одна инициатива Картаполова касается увеличения штрафов за то, что гражданин не уведомил военкомат о смене своего места жительства. Правкомиссия по законопроектной деятельности 3 февраля этот законопроект тоже поддержала. Он предусматривает поправки в ст. 21.5 «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» Кодекса об административных правонарушениях. В действующем положении штраф за несообщение о смене места жительства составляет 1000–5000 руб., он может вырасти до 10 000–20 000 руб., писал «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта. Картаполов в разговоре с «Ведомостями» сообщил, что размеры штрафов в финальной версии проекта могут быть и другими. «Получим отзыв [правительства], прочитаем его, потом уже с коллегой [председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием] Пискаревым («Единая Россия») выйдем на цифровые параметры», – сказал он.