Le Figaro: Макрон не планирует поездку в США в ближайшее время
Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует поездку в Вашингтон в ближайшее время, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации президента.
Собеседник издания подчеркнул, что поездка президента не планируется на данном этапе.
5 марта газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала о планах Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера посетить Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, чтобы предоставить США план урегулирования украинского конфликта.