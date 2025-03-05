Daily Mail: Макрон и Стармер готовы приехать в Вашингтон вместе с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовы выехать в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе, чтобы предоставить США план урегулирования украинского конфликта, сообщает Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники.
По информации газеты, Лондон готов принимать меры «на всех уровнях», чтобы убедить США возобновить военную помощь Украине.
В ходе обращения к конгрессу 4 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, где последний выразил желание как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить мирное урегулирование украинского конфликта.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что стороны подпишут соглашение по добыче редкоземельных металлов на Украине, но на приветственной пресс-конференции между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошла перепалка.
4 марта в результате ухудшения отношений между странами военная помощь Украине со стороны США была остановлена. По словам представителя Белого дома, решение Трампа стало прямым ответом на поведение Зеленского в ходе визита в Вашингтон 28 февраля.