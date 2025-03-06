В Госдуме назвали Макрона диктатором после его слов о российской угрозе
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия стала угрозой для Европы, – истерика, он становится диктатором для населения своей страны, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «РИА Новости».
Шеремет счел возмутительной «истерику Макрона», напомнив, что согласно историческим сведениям, именно Франция всегда представляла угрозу для России, «отправляя свои войска на Москву». По мнению депутата, Макрон «мутит воду в Европе», усиливая русофобские настроения, чтобы стать единоличным лидером Евросоюза, отодвинув в сторону «экономически и политически сдавшую» Германию.
«Но уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Макрон становится диктатором для своего народа, которого, уверен, прилюдно поставят на место», – заявил Шеремет.
Парламентарий добавил, что французскому президенту необходим внешний враг для объединения европейских стран вокруг себя, и эту роль он отдал России, «не придумав ничего лучшего». Шеремет также выразил уверенности, что граждане государств Европы понимают, что РФ никогда не была врагом для них и всегда относилась к ним с уважением. Депутат порекомендовал Макрону не предпринимать никаких агрессивных действий против РФ, заявив, что «Россия способна дать по зубам любому агрессору и пресечь его милитаристские планы».
Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, выступил против перемирия на Украине, отметив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины», писала Le Figaro. По его словам, Россия «стала угрозой для Франции и Европы», а «путь к миру не может быть без Украины». Президент Франции также выступил в поддержку идеи о размещении европейских войск на Украине, которые «будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».
В конце февраля в ходе визита в Вашингтон Макрон предлагал президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине, о чем он рассказал итальянской газете Foglio и французской Figaro. Вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который тоже ездил в США, он предложил месячное перемирие для операций в воздухе и на море, а также взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре.