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В Госдуме назвали Макрона диктатором после его слов о российской угрозе

Ведомости

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия стала угрозой для Европы, – истерика, он становится диктатором для населения своей страны, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Шеремет счел возмутительной «истерику Макрона», напомнив, что согласно историческим сведениям, именно Франция всегда представляла угрозу для России, «отправляя свои войска на Москву». По мнению депутата, Макрон «мутит воду в Европе», усиливая русофобские настроения, чтобы стать единоличным лидером Евросоюза, отодвинув в сторону «экономически и политически сдавшую» Германию.

«Но уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Макрон становится диктатором для своего народа, которого, уверен, прилюдно поставят на место», – заявил Шеремет.

Парламентарий добавил, что французскому президенту необходим внешний враг для объединения европейских стран вокруг себя, и эту роль он отдал России, «не придумав ничего лучшего». Шеремет также выразил уверенности, что граждане государств Европы понимают, что РФ никогда не была врагом для них и всегда относилась к ним с уважением. Депутат порекомендовал Макрону не предпринимать никаких агрессивных действий против РФ, заявив, что «Россия способна дать по зубам любому агрессору и пресечь его милитаристские планы».

Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, выступил против перемирия на Украине, отметив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины», писала Le Figaro. По его словам, Россия «стала угрозой для Франции и Европы», а «путь к миру не может быть без Украины». Президент Франции также выступил в поддержку идеи о размещении европейских войск на Украине, которые «будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».

В конце февраля в ходе визита в Вашингтон Макрон предлагал президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине, о чем он рассказал итальянской газете Foglio и французской Figaro. Вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который тоже ездил в США, он предложил месячное перемирие для операций в воздухе и на море, а также взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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