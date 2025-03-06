В Госдуме назвали Макрона диктатором после его слов о российской угрозе

Макрон, обращаясь к нации вечером 5 марта, выступил против перемирия на Украине, отметив, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины», писала Le Figaro. По его словам, Россия «стала угрозой для Франции и Европы», а «путь к миру не может быть без Украины». Президент Франции также выступил в поддержку идеи о размещении европейских войск на Украине, которые «будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».