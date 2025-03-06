Кремль не получал от Парижа сигналы о желании установить контакт

Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и заявил, что Россия стала угрозой для республики и Европы в целом. По его словам, он готов начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты Европейского союза (ЕС). Макрон также выступил за размещение европейских войск на Украине. Он заверил, что эти силы не отправят воевать на передовую и они будут там для гарантии соблюдения мирного соглашения, как только его подпишут.