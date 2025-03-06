Кремль не получал от Парижа сигналы о желании установить контакт
Власти РФ не получали от официального Парижа каких-либо сигналов, свидетельствующих о желании установить контакт с Москвой. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, никаких сигналов», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и заявил, что Россия стала угрозой для республики и Европы в целом. По его словам, он готов начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты Европейского союза (ЕС). Макрон также выступил за размещение европейских войск на Украине. Он заверил, что эти силы не отправят воевать на передовую и они будут там для гарантии соблюдения мирного соглашения, как только его подпишут.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после выступления Макрона написала в своем Telegram-канале, что до этого новый французский посол выразил намерение прибыть в Россию и говорил о желании развивать отношения со страной. В связи с этим Захарова задалась вопросом о целях приезда дипломата на фоне высказываний президента республики.
Песков на брифинге 6 марта также назвал риторику Макрона «ядерной» и «конфронтационной» по отношению к России.