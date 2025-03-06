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Кремль не получал от Парижа сигналы о желании установить контакт

Ведомости

Власти РФ не получали от официального Парижа каких-либо сигналов, свидетельствующих о желании установить контакт с Москвой. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, никаких сигналов», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и заявил, что Россия стала угрозой для республики и Европы в целом. По его словам, он готов начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты Европейского союза (ЕС). Макрон также выступил за размещение европейских войск на Украине. Он заверил, что эти силы не отправят воевать на передовую и они будут там для гарантии соблюдения мирного соглашения, как только его подпишут.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после выступления Макрона написала в своем Telegram-канале, что до этого новый французский посол выразил намерение прибыть в Россию и говорил о желании развивать отношения со страной. В связи с этим Захарова задалась вопросом о целях приезда дипломата на фоне высказываний президента республики.

Песков на брифинге 6 марта также назвал риторику Макрона «ядерной» и «конфронтационной» по отношению к России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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