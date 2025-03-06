Захарова задалась вопросом о целях прибытия посла Франции в Россию

5 марта Макрон в обращении к нации назвал Россию «угрозой для Европы» и заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины». Он также выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы не отправятся на передовую, но будут на территории страны для гарантии соблюдения мира.