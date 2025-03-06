Захарова задалась вопросом о целях прибытия посла Франции в Россию
Планы нового посла Франции прибыть в Россию и развивать отношения с Москвой вызывают удивление, поскольку президент республики Эммануэль Макрон в обращении к нации публично назвал РФ «угрозой для Европы». Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить». <…> Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
5 марта Макрон в обращении к нации назвал Россию «угрозой для Европы» и заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины». Он также выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы не отправятся на передовую, но будут на территории страны для гарантии соблюдения мира.