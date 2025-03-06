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Захарова задалась вопросом о целях прибытия посла Франции в Россию

Ведомости

Планы нового посла Франции прибыть в Россию и развивать отношения с Москвой вызывают удивление, поскольку президент республики Эммануэль Макрон в обращении к нации публично назвал РФ «угрозой для Европы». Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Самое удивительное: к нам собирается ехать новый французский посол. Он намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить». <…>  Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

5 марта Макрон в обращении к нации назвал Россию «угрозой для Европы» и заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины». Он также выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы не отправятся на передовую, но будут на территории страны для гарантии соблюдения мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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