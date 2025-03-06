Захарова: Париж и Лондон пытаются любой ценой добиться передышки для Киева
Франко-британский план об установлении месячного перемирия на Украине на самом деле является попыткой добиться передышки для «агонизирующего киевского режима», чтобы не допустить обвала фронта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она сообщила, что 2 марта Францией и Великобританией был представлен план по установлению на Украине режима прекращения огня сроком на один месяц. Согласно инициативе, в течение этого времени предлагается остановить боевые действия в воздухе, на море и удары по энергетической инфраструктуре, чтобы стороны могли сосредоточиться на достижении более надежного перемирия путем переговоров.
Однако, считает Захарова, на самом деле Лондон и Париж намерены лишь добиться передышки для Киева.
«Эту паузу террористический режим при помощи своих союзников на Западе использует для укрепления собственного военного потенциала и последующих попыток реванша», – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании.
2 марта президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio и французской Figaro подтвердил, что во время визита в Вашингтон в конце февраля предлагал президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине. Он и британский премьер Кир Стармер, который тоже ездил в США, предложили месячное перемирие для операций в воздухе и на море, а также взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре.
Передышка украинским войскам может понадобиться в связи с приостановкой американской военной помощи. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщало, что без поставок из США у Украины, вероятно, будет достаточно оружия, чтобы продолжать борьбу с Россией в нынешнем темпе до середины этого года. По данным The New York Times, благодаря собственному производству оружия и поставкам оружия из Европы республика сможет выдержать приостановку поставок от США на несколько недель и даже месяцев.