Захарова: Париж и Лондон пытаются любой ценой добиться передышки для Киева

Передышка украинским войскам может понадобиться в связи с приостановкой американской военной помощи. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщало, что без поставок из США у Украины, вероятно, будет достаточно оружия, чтобы продолжать борьбу с Россией в нынешнем темпе до середины этого года. По данным The New York Times, благодаря собственному производству оружия и поставкам оружия из Европы республика сможет выдержать приостановку поставок от США на несколько недель и даже месяцев.