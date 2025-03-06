Путин: нам ничего чужого не нужно

Путин: нам ничего чужого не нужноРоссии нужен такой вариант соглашения с Украиной, который обеспечил бы спокойствие стране, сказал президент
России нужен такой вариант мирного соглашения с Украиной, который обеспечил бы спокойствие стране, при этом ничего чужого для этого не нужно, но и свое отдавать нельзя. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в Москве.
«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но и свое мы не отдадим. Нам нужен такой вариант, который обеспечивал бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», – сказал президент.
Специальная военная операция на Украине, объявленная Путиным, длится уже более трех лет. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. За это время российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были включены в состав РФ, с чем Украина не согласна. 6 августа 2024 г. украинские войска вторглись в Курскую область, бои там продолжаются до сих пор.
Путин неоднократно говорил, что готов к переговорам, но на определенных условиях. В частности, соглашение с Украиной не может быть заключено с Владимиром Зеленским, которого российские власти считают нелегитимным президентом, поскольку в этом случае оно будет незаконным.