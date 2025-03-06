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Путин: нам ничего чужого не нужно

России нужен такой вариант соглашения с Украиной, который обеспечил бы спокойствие стране, сказал президент
Ведомости

России нужен такой вариант мирного соглашения с Украиной, который обеспечил бы спокойствие стране, при этом ничего чужого для этого не нужно, но и свое отдавать нельзя. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» в Москве.

«Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но и свое мы не отдадим. Нам нужен такой вариант, который обеспечивал бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности», – сказал президент.

Специальная военная операция на Украине, объявленная Путиным, длится уже более трех лет. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. За это время российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были включены в состав РФ, с чем Украина не согласна. 6 августа 2024 г. украинские войска вторглись в Курскую область, бои там продолжаются до сих пор.

Путин неоднократно говорил, что готов к переговорам, но на определенных условиях. В частности, соглашение с Украиной не может быть заключено с Владимиром Зеленским, которого российские власти считают нелегитимным президентом, поскольку в этом случае оно будет незаконным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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