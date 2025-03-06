Путин: нам ничего чужого не нужно

Специальная военная операция на Украине, объявленная Путиным, длится уже более трех лет. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. За это время российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они были включены в состав РФ, с чем Украина не согласна. 6 августа 2024 г. украинские войска вторглись в Курскую область, бои там продолжаются до сих пор.