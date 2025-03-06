Глава Южной Осетии госпитализирован в больницу в РФ с гипертоническим кризом

«По официальной информации главного врача республиканской клинической больницы, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии. Сейчас проводятся обследования в соответствии со стандартами оказания медпомощи», – сказала Босикова.