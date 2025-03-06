Глава Южной Осетии госпитализирован в больницу в РФ с гипертоническим кризом
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован в клинику Северной Осетии с гипертоническим кризом. Об этом сообщила журналистам его пресс-секретарь Наталья Босикова, передает ТАСС.
«По официальной информации главного врача республиканской клинической больницы, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии. Сейчас проводятся обследования в соответствии со стандартами оказания медпомощи», – сказала Босикова.
Ранее вечером 6 марта пресс-секретарь на фоне сообщений в СМИ о якобы случившемся инфаркте у президента сообщила RT, что Гаглоев проходит плановое обследование во Владикавказе.
Согласно сайту главы Южной Осетии, сегодня днем Гаглоев в Цхинвале участвовал в презентации памятной монеты, посвященной столетнему юбилею ученого Нафи Джусойты. На мероприятии он выступил с речью о необходимости сохранения памяти о выдающихся деятелях страны.