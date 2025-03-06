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Глава Южной Осетии госпитализирован в больницу в РФ с гипертоническим кризом

Ведомости

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев госпитализирован в клинику Северной Осетии с гипертоническим кризом. Об этом сообщила журналистам его пресс-секретарь Наталья Босикова, передает ТАСС.

«По официальной информации главного врача республиканской клинической больницы, Алан Эдуардович поступил с гипертоническим кризом. Его состояние стабильное, он находится в отделении кардиологии. Сейчас проводятся обследования в соответствии со стандартами оказания медпомощи», – сказала Босикова.

Ранее вечером 6 марта пресс-секретарь на фоне сообщений в СМИ о якобы случившемся инфаркте у президента сообщила RT, что Гаглоев проходит плановое обследование во Владикавказе.

Согласно сайту главы Южной Осетии, сегодня днем Гаглоев в Цхинвале участвовал в презентации памятной монеты, посвященной столетнему юбилею ученого Нафи Джусойты. На мероприятии он выступил с речью о необходимости сохранения памяти о выдающихся деятелях страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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