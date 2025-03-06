Погранслужба США заявила о задержании двоих россиян у берегов Пуэрто-Рико

По данным ведомства, совместными усилиями сотрудников погранслужбы, береговой охраны США и морского подразделения полиции Пуэрто-Рико была остановлена лодка длиной около 4,5 м, оснащенная двумя подвесными двигателями. На борту находились пятеро человек: трое выходцев из Доминиканской Республики и двое россиян (мужчина и женщина).