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Погранслужба США заявила о задержании двоих россиян у берегов Пуэрто-Рико

Ведомости

Два гражданина России оказались среди задержанных у берегов Пуэрто-Рико при попытке незаконного проникновения на территорию США. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на американскую пограничную службу.

По данным ведомства, совместными усилиями сотрудников погранслужбы, береговой охраны США и морского подразделения полиции Пуэрто-Рико была остановлена лодка длиной около 4,5 м, оснащенная двумя подвесными двигателями. На борту находились пятеро человек: трое выходцев из Доминиканской Республики и двое россиян (мужчина и женщина).

По результатам биометрической проверки выяснилось, что один из граждан Доминиканской Республики ранее был депортирован из США после совершения преступления. Двоих россиян, как уточняет погранслужба, передали в ведение министерства внутренней безопасности для дальнейших процедур.

20 декабря 2024 г. сотрудники линейного отделения полиции Казахстана оштрафовали и выдворили из страны трех граждан России за нарушение закона о гражданстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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