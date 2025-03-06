Погранслужба США заявила о задержании двоих россиян у берегов Пуэрто-Рико
Два гражданина России оказались среди задержанных у берегов Пуэрто-Рико при попытке незаконного проникновения на территорию США. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на американскую пограничную службу.
По данным ведомства, совместными усилиями сотрудников погранслужбы, береговой охраны США и морского подразделения полиции Пуэрто-Рико была остановлена лодка длиной около 4,5 м, оснащенная двумя подвесными двигателями. На борту находились пятеро человек: трое выходцев из Доминиканской Республики и двое россиян (мужчина и женщина).
По результатам биометрической проверки выяснилось, что один из граждан Доминиканской Республики ранее был депортирован из США после совершения преступления. Двоих россиян, как уточняет погранслужба, передали в ведение министерства внутренней безопасности для дальнейших процедур.
20 декабря 2024 г. сотрудники линейного отделения полиции Казахстана оштрафовали и выдворили из страны трех граждан России за нарушение закона о гражданстве.