Трамп призвал к полному отказу от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп заявил, что было бы замечательно, если бы мир смог полностью избавиться от ядерного оружия, так как его разрушительная сила невероятна.
Американский президент заметил, что за последние несколько дней его администрация добилась «большого прогресса с Украиной и значительного прогресса с Россией» в своих усилиях разрешить украинский конфликт.
«Было бы замечательно завершить этот процесс, чтобы нам не приходилось говорить о ядерном оружии. Было бы отлично, если бы все страны избавились от него, – сказал он при подписании указов в Белом доме. – У России и США его по-прежнему больше всего, но в течение 4-5 лет Китай достигнет аналогичного уровня. Было бы здорово, если бы мы могли полностью отказаться от ядерного оружия, потому что его мощь просто безумна».
Трамп заметил, что во врем своего первого срока он вел переговоры с Россией и они продвигались вперед.
«Я был близок к соглашению с Россией по разоружению, и мы собирались подключить Китай. Я разговаривал с председателем Си, и он был бы рад присоединиться, но случились плохие вещи, например, подтасовка выборов. Поэтому пришлось ждать четыре года, чтобы вернуться, – добавил он. – Но я очень хотел бы снова начать эти переговоры… Полное разоружение было бы потрясающим».
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который был заключен с Вашингтоном в 2010 г. В документе упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договор также предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений.
25 сентября 2024 г. Путин сообщил об изменении ядерной доктрины России. Одно из изменений, о котором рассказал президент, состоит в том, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, теперь будет рассматриваться как их совместное нападение.