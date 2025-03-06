Трамп призвал к полному отказу от ядерного оружия

«Было бы замечательно завершить этот процесс, чтобы нам не приходилось говорить о ядерном оружии. Было бы отлично, если бы все страны избавились от него, – сказал он при подписании указов в Белом доме. – У России и США его по-прежнему больше всего, но в течение 4-5 лет Китай достигнет аналогичного уровня. Было бы здорово, если бы мы могли полностью отказаться от ядерного оружия, потому что его мощь просто безумна».