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Трамп вскоре примет решение по правовому статусу украинских беженцев

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение относительно юридического статуса украинских беженцев, находящихся в стране.

«Мы не собираемся никому причинять вред, и уж точно не хотим навредить им, и я рассматриваю этот вопрос. Есть люди, которые считают это уместным, а есть те, кто так не думает, и я вскоре приму решение», – сказал Трамп журналистам.

О том, что администрация США планирует лишить юридического статуса беженцев около 240 000 украинцев, которые покинули страну после начала спецоперации, ранее сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и три источника, знакомых с ситуацией.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, однако, в своей сети X опровергла данное сообщение. «Это очередные фейковые новости от Reuters, основанные на анонимных источниках, которые не знают, о чем говорят. Правда: на данный момент никакого решения не принято», – написала Левитт.

Согласно сообщению агентства, реализация данной меры ожидается уже в апреле. Отмена правового статуса потенциально может ускорить депортацию украинских беженцев из США.

Как отмечает агентство, эта мера была запланирована еще до того, как Трамп 28 февраля публично поссорился с президентом Украины Владимиром Зеленским, и она является частью более масштабных планов американской администрации по лишению юридического статуса более 1,8 млн мигрантов.

Программа «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine) была запущена 21 апреля 2022 г. при предыдущем президенте США Джо Байдене. Она предоставляет возможность гражданам республики и их ближайшим родственникам приехать в Соединенные Штаты и временно остаться там на двухлетний период. При этом украинцы, участвующие в программе, должны иметь сторонника в США, который согласится оказать им финансовую поддержку на весь срок их пребывания в стране.

В конце января американские власти приостановили действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом Трампа о защите границ. Уточнялось, что прием заявок заморожен до момента, пока не будут рассмотрены уже поданные запросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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