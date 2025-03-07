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Кремль пока не может оценить потенциальное изменение формата участия США в НАТО

Ведомости

В Кремле пока не могут оценить, будет ли возможное изменение формата участия США в НАТО позитивным для России, поскольку пока нет понимания всех деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Александра Юнашева.

6 марта телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность изменения формата участия государства в НАТО. В частности, США может отказаться защищать партнера по альянсу в случае, если эта страна не достигнет порога расходов на оборону.

Если Трамп действительно внесет такое изменение, то это будет означать значительный отход от основного принципа НАТО, который гласит, что нападение на любую страну Организации Североатлантического договора является нападением на все страны и они должны ей помочь.

«Мы не знаем, в какую сторону он [президент США] это сделает», – ответил Песков на вопрос, будет ли изменение Трампом формата участия в НАТО позитивным для России.

Американский лидер ранее неоднократно поднимал вопрос о необходимости повышении расходов на оборону странами – участницами альянса. В частности, в январе в беседе с журналистами он заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% от их ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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