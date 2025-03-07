Кремль пока не может оценить потенциальное изменение формата участия США в НАТО
В Кремле пока не могут оценить, будет ли возможное изменение формата участия США в НАТО позитивным для России, поскольку пока нет понимания всех деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента Александра Юнашева.
6 марта телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность изменения формата участия государства в НАТО. В частности, США может отказаться защищать партнера по альянсу в случае, если эта страна не достигнет порога расходов на оборону.
Если Трамп действительно внесет такое изменение, то это будет означать значительный отход от основного принципа НАТО, который гласит, что нападение на любую страну Организации Североатлантического договора является нападением на все страны и они должны ей помочь.
«Мы не знаем, в какую сторону он [президент США] это сделает», – ответил Песков на вопрос, будет ли изменение Трампом формата участия в НАТО позитивным для России.
Американский лидер ранее неоднократно поднимал вопрос о необходимости повышении расходов на оборону странами – участницами альянса. В частности, в январе в беседе с журналистами он заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону с 2% до 5% от их ВВП.