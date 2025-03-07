Politico: Трамп наложил новые ограничения на полномочия Маска

На встрече был и сам Маск. Он присоединился к разговору и дал понять, что он согласен с директивой Трампа. По словам одного человека, знакомого с ходом встречи, Маск признал, что DOGE допустил некоторые ошибки. Трамп подчеркнул, что он хочет сохранить «хороших людей» в правительстве и не увольнять в массовом порядке способных федеральных служащих. Но его администрация за последние недели уволила десятки тысяч федеральных служащих в многочисленных агентствах в ходе серии массовых увольнений. Федеральный судья и председатель совета федеральной гражданской службы пришли к выводу, что увольнения не были связаны с проблемами производительности или что сотрудники могли нарушить законы о гражданской службе.