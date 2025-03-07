Politico: Трамп наложил новые ограничения на полномочия Маска
Президент США Дональд Трамп созвал членов своей администрации и указал, что именно они отвечают за свои департаменты, а бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск имеет право только давать рекомендации, но не увольнять сотрудников в одностороннем порядке. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
Встреча между президентом и чиновниками состоялась на фоне громких увольнений. Как подчеркивает издание, послание президента было первым значительным шагом по сужению мандата Маска. Согласно новым указаниям Трампа, DOGE и его сотрудники должны играть консультативную роль, но окончательные решения по персоналу, политике и темпам внедрения должны принимать министры кабинета министров.
На встрече был и сам Маск. Он присоединился к разговору и дал понять, что он согласен с директивой Трампа. По словам одного человека, знакомого с ходом встречи, Маск признал, что DOGE допустил некоторые ошибки. Трамп подчеркнул, что он хочет сохранить «хороших людей» в правительстве и не увольнять в массовом порядке способных федеральных служащих. Но его администрация за последние недели уволила десятки тысяч федеральных служащих в многочисленных агентствах в ходе серии массовых увольнений. Федеральный судья и председатель совета федеральной гражданской службы пришли к выводу, что увольнения не были связаны с проблемами производительности или что сотрудники могли нарушить законы о гражданской службе.
21 февраля The Washington Post (WP) сообщила, что национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сократила около 10% сотрудников в рамках политики DOGE. По данным инсайдеров, под увольнения и программы добровольных компенсаций попало от 70 до 80 человек. Из семи его сотрудников уволены трое. Хотя сокращения не были нацелены специально на эту область, уволенные специалисты отмечают, что теперь федеральный надзор за беспилотными технологиями ослабнет.
В тот же день стало известно, что налоговая служба США планирует сократить около 6000 работников. А 15 февраля сообщалось, что администрация Трампа «по ошибке» уволила около 400 сотрудников управления по ядерной безопасности, которых теперь спешно возвращают. 14 февраля генеральные прокуроры-демократы из 14 штатов подали иск против президента США и Маска из-за якобы неконституционных полномочий последнего. Истцы намерены добиться постановления суда, запрещающего Маску вносить изменения в госфинансирование, расторгать контракты, принимать кадровые решения и др. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что иск является «продолжением использования правосудия в качестве оружия против президента Трампа».