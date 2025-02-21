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WP: DOGE сократила 10% сотрудников регулирующего деятельность Tesla ведомства

Ведомости

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) сокращает около 10% сотрудников в рамках политики Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Особенно сильно пострадал небольшой отдел, занимающийся регулированием автономных автомобилей, таких как Tesla.

По данным инсайдеров, под увольнения и программы добровольных компенсаций попадает от 70 до 80 человек. Из семи его сотрудников уволены трое. Хотя сокращения не были нацелены специально на эту область, уволенные специалисты отмечают, что теперь федеральный надзор за беспилотными технологиями ослабнет.

«Если вопрос в том, повлияет ли это на способность правительства разбираться в безопасности автомобилей Tesla, то да, повлияет», – заявил один из уволенных инженеров. По его словам, и без того небольшая группа специалистов по автономному вождению теперь практически исчезла.

Администрация президента США Дональда Трампа Трампа и DOGE продолжают широкомасштабные сокращения в федеральных агентствах. На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации (FAA) уволило около 400 сотрудников. Работники других транспортных ведомств также сообщают о массовых увольнениях.

NHTSA, насчитывавшее около 800 сотрудников, играет ключевую роль в обеспечении безопасности на дорогах США. Оно занимается правилами безопасности транспортных средств, контролирует поведение водителей и обладает полномочиями отзывать опасные модели автомобилей. В последние годы ведомство активно расследовало инциденты с системами автопилота Tesla, что привело к масштабному отзыву 2 млн автомобилей в декабре 2023 г.

21 февраля также стало известно, что налоговая служба США планирует сократить около 6000 работников. А 15 февраля сообщалось, что администрация Трампа «по ошибке» уволила около 400 сотрудников управления по ядерной безопасности, которых теперь спешно возвращают. 14 февраля генеральные прокуроры-демократы из 14 штатов подали иск против президента США и Маска из-за якобы неконституционных полномочий последнего. Истцы намерены добиться постановления суда, запрещающего Маску вносить изменения в госфинансирование, расторгать контракты, принимать кадровые решения и др. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что иск является «продолжением использования правосудия в качестве оружия против президента Трампа».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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