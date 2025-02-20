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Налоговая служба США увольняет более 6000 сотрудников

Ведомости

Руководство налоговой службы США (IRS) увольняет около 6700 сотрудников, или 6% штата ведомства, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Директор по подбору кадров налоговой службы Кристи Армстронг расплакалась, когда объявила об увольнениях по телефону, и призвала работников поддерживать друг друга в трудное время, пишет агентство.

Сейчас в агентстве работают около 100 000 человек. Сокращение затрагивает сотрудников, нанятых в рамках расширения IRS при президенте Джо Байдене. Демократ Байден стремился расширить меры по обеспечению соблюдения закона в отношении богатых налогоплательщиков, пишет Reuters. При нем численность сотрудников службы увеличилась примерно на 20 000 человек.

Массовые увольнения госслужащих в США начались после прихода к власти республиканца Дональда Трампа и появления департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), который возглавляет богатейший человек планеты Илон Маск. 6 февраля The Wall Street Journal писала, что свыше 40 000 госслужащих в США подали заявления об увольнении после предложения Трампа о пособии, равном восьмимесячной зарплате.

На фоне этого генеральные прокуроры-демократы из 14 штатов подали иск против Трампа из-за предполагаемых неконституционных полномочий Маска. Иски также были поданы в отношении миллиардера. Истцы намерены добиться постановления суда, запрещающего Маску вносить изменения в госфинансирование, расторгать контракты, принимать кадровые решения и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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