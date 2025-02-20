Налоговая служба США увольняет более 6000 сотрудников
Руководство налоговой службы США (IRS) увольняет около 6700 сотрудников, или 6% штата ведомства, пишет Reuters со ссылкой на источник.
Директор по подбору кадров налоговой службы Кристи Армстронг расплакалась, когда объявила об увольнениях по телефону, и призвала работников поддерживать друг друга в трудное время, пишет агентство.
Сейчас в агентстве работают около 100 000 человек. Сокращение затрагивает сотрудников, нанятых в рамках расширения IRS при президенте Джо Байдене. Демократ Байден стремился расширить меры по обеспечению соблюдения закона в отношении богатых налогоплательщиков, пишет Reuters. При нем численность сотрудников службы увеличилась примерно на 20 000 человек.
Массовые увольнения госслужащих в США начались после прихода к власти республиканца Дональда Трампа и появления департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), который возглавляет богатейший человек планеты Илон Маск. 6 февраля The Wall Street Journal писала, что свыше 40 000 госслужащих в США подали заявления об увольнении после предложения Трампа о пособии, равном восьмимесячной зарплате.
На фоне этого генеральные прокуроры-демократы из 14 штатов подали иск против Трампа из-за предполагаемых неконституционных полномочий Маска. Иски также были поданы в отношении миллиардера. Истцы намерены добиться постановления суда, запрещающего Маску вносить изменения в госфинансирование, расторгать контракты, принимать кадровые решения и др.