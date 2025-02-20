Налоговая служба США увольняет более 6000 сотрудников

Сейчас в агентстве работают около 100 000 человек. Сокращение затрагивает сотрудников, нанятых в рамках расширения IRS при президенте Джо Байдене. Демократ Байден стремился расширить меры по обеспечению соблюдения закона в отношении богатых налогоплательщиков, пишет Reuters. При нем численность сотрудников службы увеличилась примерно на 20 000 человек.