В США 14 штатов подали иск против Трампа и Маска из-за DOGE

«Президент Трамп делегировал мистеру Маску практически неограниченные полномочия без надлежащего юридического разрешения конгресса и без значимого контроля за его деятельностью. В результате он превратил незначительную должность, которая раньше отвечала за управление правительственными веб-сайтами, в назначенного агента хаоса без ограничений и в нарушение принципа разделения властей», – говорится в иске.