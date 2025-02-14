В США 14 штатов подали иск против Трампа и Маска из-за DOGE
Генеральные прокуроры-демократы из 14 штатов подали иск против президента США Дональда Трампа и главы департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), предпринимателя Илона Маска из-за якобы неконституционных полномочий последнего. Об этом сообщает ABC News.
В иске, поданном генпрокурорами-демократами из таких штатов, как Аризона, Мичиган и Род-Айленд, обращается внимание на масштабы влияния Маска. Указывается, что DOGE возглавила усилия администрации президента по значительному сокращению штата федеральных служащих, упразднению ведомств и доступу к конфиденциальным данным. Истцы утверждают, что Трамп нарушил положение конституции о назначениях, создав неофициальное правительственное агентство DOGE без одобрения конгресса.
«Президент Трамп делегировал мистеру Маску практически неограниченные полномочия без надлежащего юридического разрешения конгресса и без значимого контроля за его деятельностью. В результате он превратил незначительную должность, которая раньше отвечала за управление правительственными веб-сайтами, в назначенного агента хаоса без ограничений и в нарушение принципа разделения властей», – говорится в иске.
Истцы намерены добиться постановления суда, запрещающего Маску вносить изменения в госфинансирование, расторгать контракты, принимать кадровые решения и др. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что иск является «продолжением использования правосудия в качестве оружия против президента Трампа».
В ноябре 2024 г. Трамп объявил, что Маск и бывший кандидат в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят созданный DOGE. Трамп говорил, что организация будет работать вне рамок правительства США, а ее руководители проложат его администрации путь «к упразднению государственной бюрократии, сокращению избыточных правил, бесполезных расходов и реструктуризации федеральных агентств».
6 февраля The Wall Street Journal писала, что свыше 40 000 госслужащих в США подали заявления об увольнении после предложения Трампа о пособии, равном восьмимесячной зарплате. 12 февраля NBC News со ссылкой на источники сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность закрытия ряда американских консульств и диппредставительств по всему миру для сокращения расходов госдепартамента.
13 февраля Associated Press (AP) писало, что Маск на всемирном саммите правительств в Дубае призвал упразднить ряд административных служб США, чтобы сократить расходы страны. Миллиардер сравнил агентства с сорняками, заявив что «если не вырвать сорняк с корнем, то он легко вырастет вновь». В качестве пример он привел агентство США по международному развитию (USAID).