США рассмотрят вопрос закрытия ряда консульств для экономии средств

Госдепартамент рассмотрит ряд консульств, чтобы оценить их значимость для программы Трампа «Америка прежде всего». Чиновники обсуждают их дипломатическую необходимость и типы дополнительных государственных мероприятий, которые могут в них проводиться, – к примеру, военные контакты с другими странами и сбор разведданных. Официальные лица заявляют, что основная часть консульств, которые могут быть закрыты в Европе, расположены в Германии и Франции. Госдеп запросил информацию об их общей деятельности.