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США рассмотрят вопрос закрытия ряда консульств для экономии средств

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия ряда американских консульств и дипломатических представительств по всему миру для сокращения расходов госдепартамента. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех представителей администрации.

В частности, речь идет о консульствах в Канаде, Мексике, странах Европы и на островах Тихого океана. По словам источников телеканала, Трамп ознакомился со списком консульств, но пока не было принято окончательного решения. Сроки вероятного закрытия не установлены.

Госдепартамент рассмотрит ряд консульств, чтобы оценить их значимость для программы Трампа «Америка прежде всего». Чиновники обсуждают их дипломатическую необходимость и типы дополнительных государственных мероприятий, которые могут в них проводиться, – к примеру, военные контакты с другими странами и сбор разведданных. Официальные лица заявляют, что основная часть консульств, которые могут быть закрыты в Европе, расположены в Германии и Франции. Госдеп запросил информацию об их общей деятельности.

6 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что более 40 000 госслужащих в США подали заявления об увольнении после предложения Трампа о пособии, равном восьмимесячной зарплате. Предлагая госслужащим увольнение с пособием, Белый дом ожидал, что на него согласятся от 5% до 10% федеральных служащих, что позволит ежегодно экономить около $100 млрд. Издание выразило мнение, что «администрация Трампа рискует не достичь своей цели по сокращению расходов правительства за счет добровольных мер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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