Свыше 40 000 госслужащих в США согласились на предложение Трампа об увольнении
Заявления об увольнении подали более 40 000 госслужащих в США после предложения президента США Дональда Трампа о пособии, равном восьмимесячной зарплате. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в связи с таким количеством увольнений «администрация Трампа рискует не достичь своей цели по сокращению расходов правительства за счет добровольных мер».
Предлагая госслужащим такой вариант, Белый дом ожидал, что на него согласятся от 5% до 10% федеральных служащих, что позволит ежегодно экономить около $100 млрд. Издание отмечает, что сведений о том, как эта оценка была получена, представлено не было.
«Чиновники не перевели процентный диапазон в конкретную цель по количеству сотрудников, которые, как они надеются, уволятся. Около двух миллионов американцев работают на федеральное правительство на гражданских должностях, хотя некоторые должности не подпадают под это предложение», – говорится в материале.
Несколько госслужащих сообщили изданию о своем скептическом отношении к тому факту, что согласившимся уволиться будут выплачивать зарплату до сентября. Кроме того, они не уверены, смогут ли устроиться на работу в период отсроченного увольнения, получить доступ к пенсионным планам для госслужащих или вернуться когда-нибудь на госслужбу.
29 января Трамп заявлял, что чиновники должны выйти с удаленной работы 6 февраля, в ином случае они будут уволены.