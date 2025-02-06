Свыше 40 000 госслужащих в США согласились на предложение Трампа об увольнении

Несколько госслужащих сообщили изданию о своем скептическом отношении к тому факту, что согласившимся уволиться будут выплачивать зарплату до сентября. Кроме того, они не уверены, смогут ли устроиться на работу в период отсроченного увольнения, получить доступ к пенсионным планам для госслужащих или вернуться когда-нибудь на госслужбу.