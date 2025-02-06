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Свыше 40 000 госслужащих в США согласились на предложение Трампа об увольнении

Ведомости

Заявления об увольнении подали более 40 000 госслужащих в США после предложения президента США Дональда Трампа о пособии, равном восьмимесячной зарплате. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в связи с таким количеством увольнений «администрация  Трампа рискует не достичь своей цели по сокращению расходов правительства за счет добровольных мер».

Предлагая госслужащим такой вариант, Белый дом ожидал, что на него согласятся от 5% до 10% федеральных служащих, что позволит ежегодно экономить около $100 млрд. Издание отмечает, что сведений о том, как эта оценка была получена, представлено не было.

«Чиновники не перевели процентный диапазон в конкретную цель по количеству сотрудников, которые, как они надеются, уволятся. Около двух миллионов американцев работают на федеральное правительство на гражданских должностях, хотя некоторые должности не подпадают под это предложение», – говорится в материале.

Несколько госслужащих сообщили изданию о своем скептическом отношении к тому факту, что согласившимся уволиться будут выплачивать зарплату до сентября. Кроме того, они не уверены, смогут ли устроиться на работу в период отсроченного увольнения, получить доступ к пенсионным планам для госслужащих или вернуться когда-нибудь на госслужбу.

4 февраля Bloomberg писал, что на предложение об увольнении согласились свыше 20 000 федеральных служащих в США. 5 февраля WSJ сообщала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило уволиться всем своим сотрудникам в обмен на пособие в размере восьмимесячной зарплаты.

29 января Трамп заявлял, что чиновники должны выйти с удаленной работы 6 февраля, в ином случае они будут уволены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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