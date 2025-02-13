Маск призвал закрыть ряд агентств США

25 января USAID заморозило свои проекты после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Рубио пояснил, что агентство отказалось предоставлять администрации президента США Дональда Трампа информацию о том, как расходуются средства. После этого газета The Washington Post сообщила, что из-за заморозки USAID лишились финансирования «независимые» российские и украинские СМИ.