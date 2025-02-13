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Маск призвал закрыть ряд агентств США

Ведомости

Предприниматель и глава ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE)  Илон Маск в ходе всемирного саммита правительств в Дубае призвал упразднить ряд административных служб США, чтобы сократить расходы страны, сообщает Associated Press (AP).

Маск сравнил агентства с сорняками и отметил, что «если не вырвать сорняк с корнем, то он легко вырастет вновь». В пример он привел агентство США по международному развитию (USAID), которое, как считается, «поддерживает демократию». Маск выразил сомнения по поводу результатов работы агентства.

25 января USAID заморозило свои проекты после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Рубио пояснил, что агентство отказалось предоставлять администрации президента США Дональда Трампа информацию о том, как расходуются средства. После этого газета The Washington Post сообщила, что из-за заморозки USAID лишились финансирования «независимые» российские и украинские СМИ.

Президент США Дональд Трамп в феврале опубликовал на своей странице в социальной сети информацию о фактах коррупции, связанных с USAID. А ограничения на работу агентства он назвал необратимыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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