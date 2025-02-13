Маск призвал закрыть ряд агентств США
Предприниматель и глава ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск в ходе всемирного саммита правительств в Дубае призвал упразднить ряд административных служб США, чтобы сократить расходы страны, сообщает Associated Press (AP).
Маск сравнил агентства с сорняками и отметил, что «если не вырвать сорняк с корнем, то он легко вырастет вновь». В пример он привел агентство США по международному развитию (USAID), которое, как считается, «поддерживает демократию». Маск выразил сомнения по поводу результатов работы агентства.
25 января USAID заморозило свои проекты после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Рубио пояснил, что агентство отказалось предоставлять администрации президента США Дональда Трампа информацию о том, как расходуются средства. После этого газета The Washington Post сообщила, что из-за заморозки USAID лишились финансирования «независимые» российские и украинские СМИ.
Президент США Дональд Трамп в феврале опубликовал на своей странице в социальной сети информацию о фактах коррупции, связанных с USAID. А ограничения на работу агентства он назвал необратимыми.