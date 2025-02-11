Bloomberg: состояние Илона Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году
Состояние главы департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предпринимателя Илона Маска впервые в 2025 г. опустилось ниже $400 млрд на фоне снижения цен на акции компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, стоимость акций Tesla снизилась на 27% с момента достижения исторического максимума в середине декабря. Наиболее резкое падение наблюдалось на прошлой неделе – цена бумаг компании снизилась на 11% на фоне сообщений о сокращении объемов продаж. В частности, поставки автомобилей в Германию сократились на 59% до самого низкого уровня с 2021 г., а продажи в Китае упали на 11,5% по сравнению с 2024 г.
10 февраля цена акций Tesla падала четвертый день подряд, снизившись на 3% и достигнув уровня в $350,73 за бумагу.
7 февраля Маск стал героем обложки журнала Time. На выпуске от 24 февраля бизнесмен изображен в кресле президента США. Time в своем материале указал, что путь Маска в политику при администрации американского лидера Дональда Трампа начался с обысков в офисе USAID. Руководителю DOGE было поручено «демонтировать обширные пласты федеральной бюрократии»: урезать бюджеты и лишить «независимые агентства» возможности препятствовать целям Трампа. Действия Маска сталкиваются с критикой не только демократов, но и сторонников предпринимателя, указывал журнал.
Американские СМИ в начале февраля писали, что сотрудники DOGE провели обыски в офисах USAID и получили доступ к конфиденциальной информации. Маск говорил, что Трамп поддерживает идею закрыть USAID. Он также удалил аккаунт агентства из своей соцсети X.