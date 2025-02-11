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Bloomberg: состояние Илона Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году

Ведомости

Состояние главы департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предпринимателя Илона Маска впервые в 2025 г. опустилось ниже $400 млрд на фоне снижения цен на акции компании Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, стоимость акций Tesla снизилась на 27% с момента достижения исторического максимума в середине декабря. Наиболее резкое падение наблюдалось на прошлой неделе – цена бумаг компании снизилась на 11% на фоне сообщений о сокращении объемов продаж. В частности, поставки автомобилей в Германию сократились на 59% до самого низкого уровня с 2021 г., а продажи в Китае упали на 11,5% по сравнению с 2024 г.

10 февраля цена акций Tesla падала четвертый день подряд, снизившись на 3% и достигнув уровня в $350,73 за бумагу.

7 февраля Маск стал героем обложки журнала Time. На выпуске от 24 февраля бизнесмен изображен в кресле президента США. Time в своем материале указал, что путь Маска в политику при администрации американского лидера Дональда Трампа начался с обысков в офисе USAID. Руководителю DOGE было поручено «демонтировать обширные пласты федеральной бюрократии»: урезать бюджеты и лишить «независимые агентства» возможности препятствовать целям Трампа. Действия Маска сталкиваются с критикой не только демократов, но и сторонников предпринимателя, указывал журнал.

Американские СМИ в начале февраля писали, что сотрудники DOGE провели обыски в офисах USAID и получили доступ к конфиденциальной информации. Маск говорил, что Трамп поддерживает идею закрыть USAID. Он также удалил аккаунт агентства из своей соцсети X. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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