Bloomberg: состояние Илона Маска упало ниже $400 млрд впервые в 2025 году

По данным агентства, стоимость акций Tesla снизилась на 27% с момента достижения исторического максимума в середине декабря. Наиболее резкое падение наблюдалось на прошлой неделе – цена бумаг компании снизилась на 11% на фоне сообщений о сокращении объемов продаж. В частности, поставки автомобилей в Германию сократились на 59% до самого низкого уровня с 2021 г., а продажи в Китае упали на 11,5% по сравнению с 2024 г.