Time поместил на обложку Маска в кресле президента США

Маск заявлял, что Трамп поддерживает идею закрыть USAID. Он также удалил аккаунт агентства из своей соцсети X. «Ведомости» писали, что Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, следовало из данных госдепа США. WikiLeaks со ссылкой на удаленный отчет агентства писал, что USAID финансировало 90% украинских СМИ.