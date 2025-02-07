Time поместил на обложку Маска в кресле президента США
Самый богатый человек на планете, основатель Tesla, SpaceX и владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск стал героем обложки журнала Time. На выпуске от 24 февраля он изображен в кресле американского президента.
Time в своем материале отмечает, что путь Маска в политику при администрации Дональда Трампа начался с обысков в офисе агентства США по международному развитию (USAID), которое журнал называет «учреждением с 64-летней историей, бюджетом в $35 млрд и миссией, закрепленной в федеральном законе».
«С другой стороны стояла политическая команда разрушителей Маска. Они называли себя членами департамента эффективности правительства (DOGE) – собрание временных сотрудников без устава, веб-сайта и четких юридических полномочий», – говорится в материале.
Руководителем DOGE является Маск, которому было поручено «демонтировать обширные пласты федеральной бюрократии»: урезать бюджеты и лишить «независимые агентства» возможности препятствовать целям президента Трампа, продолжает журнал. Действия Маска сталкиваются с критикой не только демократов, но и сторонников предпринимателя.
Time пишет, что сокращение штата госслужащих имеет сходство с тем, что происходило в Twitter после покупки соцсети Маском. В частности, 28 января «миллионы» правительственных госслужащих получили электронное письмо с предложением восьмимесячной зарплаты в обмен на отставку. «Маск предлагал почти такую же сделку сотрудникам Twitter два года назад», – отмечает журнал.
Американские СМИ в начале февраля сообщили, что сотрудники DOGE провели обыски в офисах USAID и получили доступ к конфиденциальной информации. Сотрудников департамента Маска назвали «дети DOGE», писал Bloomberg. USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио 25 января о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней.
Маск заявлял, что Трамп поддерживает идею закрыть USAID. Он также удалил аккаунт агентства из своей соцсети X. «Ведомости» писали, что Украина оказалась лидером среди получателей помощи США по линии USAID. С 2021 по 2024 г. ей выделили $30,6 млрд, или 21% всей международной помощи агентства, следовало из данных госдепа США. WikiLeaks со ссылкой на удаленный отчет агентства писал, что USAID финансировало 90% украинских СМИ.