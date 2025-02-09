Маск посмеялся над оставшимися без финансирования USAID СМИ
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен Илон Маск отреагировал на новость о том, что ряд независимых украинских и российских СМИ остались без финансирования агентства США по международному развитию (USAID).
«Независимые СМИ», надрываюсь от смеха» – написал Маск в X, приложив к посту скриншот в новостью о заморозке финансирования.
Статью под заголовком «Независимые СМИ в России и Украине лишились финансирования из-за заморозки USAID» опубликовала 7 февраля газета The Washington Post (WP). Приостановка помощи, как пишет издание, оказала «драматическое влияние» на СМИ, которые в своей работе полагались на гранты и часто критиковали в публикациях работу властей. Ряд украинских СМИ, указывает WP, заявили, что находятся всего в «нескольких неделях» от сокращения персонала или полного закрытия. Проблемы начались и у российских журналистов «в изгнании», говорится в статье.
25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Маск заявил, что Трамп поддерживает идею закрыть USAID. Он также удалил аккаунт агентства из своей соцсети X.
5 февраля Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков, комментируя пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы. Затем WikiLeaks со ссылкой на удаленный отчет USAID сообщил, что агентство финансировало девять из десяти украинских СМИ.