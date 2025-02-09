Маск посмеялся над оставшимися без финансирования USAID СМИ

Статью под заголовком «Независимые СМИ в России и Украине лишились финансирования из-за заморозки USAID» опубликовала 7 февраля газета The Washington Post (WP). Приостановка помощи, как пишет издание, оказала «драматическое влияние» на СМИ, которые в своей работе полагались на гранты и часто критиковали в публикациях работу властей. Ряд украинских СМИ, указывает WP, заявили, что находятся всего в «нескольких неделях» от сокращения персонала или полного закрытия. Проблемы начались и у российских журналистов «в изгнании», говорится в статье.