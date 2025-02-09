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Маск посмеялся над оставшимися без финансирования USAID СМИ

Ведомости

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен Илон Маск отреагировал на новость о том, что ряд независимых украинских и российских СМИ остались без финансирования агентства США по международному развитию (USAID).

«Независимые СМИ», надрываюсь от смеха» – написал Маск в X, приложив к посту скриншот в новостью о заморозке финансирования.

Статью под заголовком «Независимые СМИ в России и Украине лишились финансирования из-за заморозки USAID» опубликовала 7 февраля газета The Washington Post (WP). Приостановка помощи, как пишет издание, оказала «драматическое влияние» на СМИ, которые в своей работе полагались на гранты и часто критиковали в публикациях работу властей. Ряд украинских СМИ, указывает WP, заявили, что находятся всего в «нескольких неделях» от сокращения персонала или полного закрытия. Проблемы начались и у российских журналистов «в изгнании», говорится в статье.

25 января USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Маск заявил, что Трамп поддерживает идею закрыть USAID. Он также удалил аккаунт агентства из своей соцсети X.

5 февраля Маск назвал государственные расходы на СМИ растратой денег налогоплательщиков, комментируя пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы. Затем WikiLeaks со ссылкой на удаленный отчет USAID сообщил, что агентство финансировало девять из десяти украинских СМИ. 

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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