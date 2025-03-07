Песков назвал стамбульские договоренности базой для переговоров по Украине
Стамбульские договоренности могут стать базой для переговоров России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, об этом говорил и президент РФ Владимир Путин, «и в Вашингтоне».
23 февраля в эфире CNN спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что проект стамбульских договоренностей, которые Россия и Украина могли заключить в начале спецоперации в 2022 г., может быть взят за основу в украинском урегулировании.
19 декабря 2024 г. Путин сообщил, что у России «нет предварительных условий» для начала переговоров, но тоже добавил, что они должны проходить на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий, которые складываются «на земле».