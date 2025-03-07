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Песков назвал стамбульские договоренности базой для переговоров по Украине

Ведомости

Стамбульские договоренности могут стать базой для переговоров России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, об этом говорил и президент РФ Владимир Путин, «и в Вашингтоне».

23 февраля в эфире CNN спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что проект стамбульских договоренностей, которые Россия и Украина могли заключить в начале спецоперации в 2022 г., может быть взят за основу в украинском урегулировании.

19 декабря 2024 г. Путин сообщил, что у России «нет предварительных условий» для начала переговоров, но тоже добавил, что они должны проходить на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий, которые складываются «на земле».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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