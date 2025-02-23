В США допустили возвращение к стамбульским договоренностям в сделке по Украине
Проект стамбульских договоренностей, которые Россия и Украине могли заключить в начале спецоперации в 2022 г., может быть взят за основу в украинском урегулировании, заявил в эфире CNN спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
В Москве, указал он, дали понять, что они готовы к завершению конфликта.
«Были очень убедительные и содержательные переговоры, по итогам которых были подготовлены протокольные стамбульские договоренности. Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией. Это будет замечательный день», – сказал он (цитата по ТАСС).
В 2022 г. Москва и Киев несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.
19 декабря прошлого года Путин заявил, что у Москвы «нет предварительных условий» для начала переговоров, но они должны проходить на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий, которые складываются «на земле». 29 ноября 2024 г. Зеленский впервые не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО».
В июне 2024 г. газета The New York Times раскрыла содержание проекта соглашения о нейтралитете Украины, который украинская и российская делегация планировали подписать после встречи в Стамбуле. В частности, российская сторона предложила Украине отменить санкции, введенные против Москвы с 2014 г., и уступить всю свою восточную часть страны – ДНР и ЛНР. В проекте прописывались и ограничения на численность украинских вооруженных сил и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов, которые страна может иметь в своем арсенале. Украинская сторона была готовы принять такие ограничения, но стремилась к более высоким лимитам, отмечала газета.