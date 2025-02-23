В США допустили возвращение к стамбульским договоренностям в сделке по Украине

В июне 2024 г. газета The New York Times раскрыла содержание проекта соглашения о нейтралитете Украины, который украинская и российская делегация планировали подписать после встречи в Стамбуле. В частности, российская сторона предложила Украине отменить санкции, введенные против Москвы с 2014 г., и уступить всю свою восточную часть страны – ДНР и ЛНР. В проекте прописывались и ограничения на численность украинских вооруженных сил и количество танков, артиллерийских батарей, военных кораблей и боевых самолетов, которые страна может иметь в своем арсенале. Украинская сторона была готовы принять такие ограничения, но стремилась к более высоким лимитам, отмечала газета.