Доля боеготовности американских самолетов снизилась до 62%
Боеготовность военной авиации США достигла низкого уровня в 2024 г.: только 62% самолетов ВВС были способны выполнять задачи в течение дня, передает Defense News со ссылкой на статистические данные. Как отмечает издание, это связано со старением авиапарка и сложностями в его техническом обслуживании.
Общая численность военного авиапарка США составляет 5025 единиц – это минимальное количество за 78 лет существования службы. При текущем уровне боеготовности это означает, что около 1900 самолетов в любой момент времени не могут выполнять боевые задачи.
Бывший пилот F-16 и эксперт Института аэрокосмических исследований Митчелла Хизер Пенни считает, что ситуация будет только ухудшаться. «Готовность часто является запаздывающим показателем. И это даже не сегодняшние данные – к 2025 г. показатели, скорее всего, станут еще хуже», – сказала она.
Падение уровня боеготовности авиации происходит на фоне роста глобальных угроз и активных военных конфликтов, в которых участвуют или оказывают поддержку США, отмечает издание.
12 февраля самолет военно-морского флота (ВМС) США E/A-18 G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы у штата Калифорния.