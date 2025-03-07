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Доля боеготовности американских самолетов снизилась до 62%

Ведомости

Боеготовность военной авиации США достигла низкого уровня в 2024 г.: только 62% самолетов ВВС были способны выполнять задачи в течение дня, передает Defense News со ссылкой на статистические данные. Как отмечает издание, это связано со старением авиапарка и сложностями в его техническом обслуживании.

Общая численность военного авиапарка США составляет 5025 единиц – это минимальное количество за 78 лет существования службы. При текущем уровне боеготовности это означает, что около 1900 самолетов в любой момент времени не могут выполнять боевые задачи.

Бывший пилот F-16 и эксперт Института аэрокосмических исследований Митчелла Хизер Пенни считает, что ситуация будет только ухудшаться. «Готовность часто является запаздывающим показателем. И это даже не сегодняшние данные – к 2025 г. показатели, скорее всего, станут еще хуже», – сказала она.

Падение уровня боеготовности авиации происходит на фоне роста глобальных угроз и активных военных конфликтов, в которых участвуют или оказывают поддержку США, отмечает издание.

12 февраля самолет военно-морского флота (ВМС) США E/A-18 G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы у штата Калифорния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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