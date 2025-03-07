Доля боеготовности американских самолетов снизилась до 62%

Бывший пилот F-16 и эксперт Института аэрокосмических исследований Митчелла Хизер Пенни считает, что ситуация будет только ухудшаться. «Готовность часто является запаздывающим показателем. И это даже не сегодняшние данные – к 2025 г. показатели, скорее всего, станут еще хуже», – сказала она.