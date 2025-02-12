Рядом с Калифорнией потерпел крушение военный самолет США

8 февраля Assosiated Press со ссылкой на власти сообщало, что самолет Bering Air, потерпевший крушение на Аляске по пути в город Ном, обнаружен 7 февраля на морском льду, все 10 человек на борту погибли. Данные радиолокационной криминалистической экспертизы показали, что днем с самолетом произошло «какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости», сообщили в береговой охране.