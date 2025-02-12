Рядом с Калифорнией потерпел крушение военный самолет США
Самолет военно-морского флота (ВМС) США E/A-18 G Growler потерпел крушение в заливе Сан-Диего недалеко от авиационной базы у штата Калифорния, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на пожарных.
По информации телеканала, на борту самолета находились два пилота. Оба были спасены рыболовным судном. Сейчас они направлены в местную больницу в стабильном состоянии.
На месте происшествия работают 60 пожарных, две пожарные машины, вертолет, две лодки и команда спасателей. Части упавшего самолета находятся в заливе.
Самолет E/A-18 G Growler – передовой воздушный штурмовик, который обеспечивает электронную защиту для вооруженных сил США.
8 февраля Assosiated Press со ссылкой на власти сообщало, что самолет Bering Air, потерпевший крушение на Аляске по пути в город Ном, обнаружен 7 февраля на морском льду, все 10 человек на борту погибли. Данные радиолокационной криминалистической экспертизы показали, что днем с самолетом произошло «какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости», сообщили в береговой охране.