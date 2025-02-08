Все 10 человек на борту пропавшего на Аляске самолета погибли

Крушение самолета стало третьей крупной авиакатастрофой в США за восемь дней. Коммерческий лайнер и военный вертолет столкнулись недалеко от Вашингтона 29 января, в результате чего погибли 67 человек. Медицинский транспортный самолет разбился в густонаселенном районе Филадельфии 31 января. В авиакатастрофе погибли шесть человек на борту и еще один человек на земле.