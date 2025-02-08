Все 10 человек на борту пропавшего на Аляске самолета погибли

Все 10 человек на борту пропавшего на Аляске самолета погиблиЭто третья авиакатастрофа в США за восемь дней
Самолет Bering Air, потерпевший крушение на Аляске по пути в город Ном, обнаружен 7 февраля на морском льду, все 10 человек на борту погибли. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на властей.
Данные радиолокационной криминалистической экспертизы показали, что днем с самолетом произошло «какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости», сказал лейтенант береговой охраны Бенджамин Макинтайр-Кобл. Сигнала бедствия с борта береговая охрана не получала.
Рейс представлял собой обычный трансфер на работу, пишет издание. Полеты являются основным видом транспорта для жителей на Аляске из-за обширности ландшафта и ограниченной инфраструктуры. Товары во многие населенные пункты доставляются на баржах или по воздуху.
Крушение самолета стало третьей крупной авиакатастрофой в США за восемь дней. Коммерческий лайнер и военный вертолет столкнулись недалеко от Вашингтона 29 января, в результате чего погибли 67 человек. Медицинский транспортный самолет разбился в густонаселенном районе Филадельфии 31 января. В авиакатастрофе погибли шесть человек на борту и еще один человек на земле.