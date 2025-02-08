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Все 10 человек на борту пропавшего на Аляске самолета погибли

Это третья авиакатастрофа в США за восемь дней
Ведомости

Самолет Bering Air, потерпевший крушение на Аляске по пути в город Ном, обнаружен 7 февраля на морском льду, все 10 человек на борту погибли. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на властей.

Данные радиолокационной криминалистической экспертизы показали, что днем с самолетом произошло «какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости», сказал лейтенант береговой охраны Бенджамин Макинтайр-Кобл. Сигнала бедствия с борта береговая охрана не получала.

Рейс представлял собой обычный трансфер на работу, пишет издание. Полеты являются основным видом транспорта для жителей на Аляске из-за обширности ландшафта и ограниченной инфраструктуры. Товары во многие населенные пункты доставляются на баржах или по воздуху.

Крушение самолета стало третьей крупной авиакатастрофой в США за восемь дней. Коммерческий лайнер и военный вертолет столкнулись недалеко от Вашингтона 29 января, в результате чего погибли 67 человек. Медицинский транспортный самолет разбился в густонаселенном районе Филадельфии 31 января. В авиакатастрофе погибли шесть человек на борту и еще один человек на земле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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