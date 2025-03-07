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Reuters: США будут взимать пошлины со связанных с Китаем судов

Ведомости

США планируют взимать плату за стоянку в портах США с любого судна, связанного с КНР. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агенства, соответствующий указ готовит администрация президента США Дональда Трампа. Он будет направлен на возрождение судостроения в США и ослабление отрасли в КНР, передает агентство.

После изучения доминирования Китая в судоходстве, в чем сходятся и демократы и республиканцы, создан документ, согласно которому предлагается взимать до $1,5 млн с судов китайского производства, заходящих в американские порты. По данным Reuters, такой документ основан на предложении торгового правительства США в прошлом месяце.

Еще 24 февраля The Wall Street Journal писала, что американские власти обсуждают введение повышенных сборов для китайских судов, заходящих в порты США. Тогда предполагалось, что ограничения коснутся как китайские судоходные компании, такие как Cosco, так и крупные некитайские компании, такие как датская Maersk и базирующаяся в Женеве MSC, которые приобрели десятки судов на верфях Китая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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