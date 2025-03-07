Reuters: США будут взимать пошлины со связанных с Китаем судов
США планируют взимать плату за стоянку в портах США с любого судна, связанного с КНР. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агенства, соответствующий указ готовит администрация президента США Дональда Трампа. Он будет направлен на возрождение судостроения в США и ослабление отрасли в КНР, передает агентство.
После изучения доминирования Китая в судоходстве, в чем сходятся и демократы и республиканцы, создан документ, согласно которому предлагается взимать до $1,5 млн с судов китайского производства, заходящих в американские порты. По данным Reuters, такой документ основан на предложении торгового правительства США в прошлом месяце.
Еще 24 февраля The Wall Street Journal писала, что американские власти обсуждают введение повышенных сборов для китайских судов, заходящих в порты США. Тогда предполагалось, что ограничения коснутся как китайские судоходные компании, такие как Cosco, так и крупные некитайские компании, такие как датская Maersk и базирующаяся в Женеве MSC, которые приобрели десятки судов на верфях Китая.