Reuters: США будут взимать пошлины со связанных с Китаем судов

Еще 24 февраля The Wall Street Journal писала, что американские власти обсуждают введение повышенных сборов для китайских судов, заходящих в порты США. Тогда предполагалось, что ограничения коснутся как китайские судоходные компании, такие как Cosco, так и крупные некитайские компании, такие как датская Maersk и базирующаяся в Женеве MSC, которые приобрели десятки судов на верфях Китая.