США прекратили федеральное финансирование Южно-Африканской Республики
США прекратили все федеральное финансирование Южно-Африканской Республики (ЮАР) из-за того, как на ее территории относятся к фермерам, сообщил президента США Дональд Трамп в своей социальный сети Truth Social.
Трамп заявил, что в Южной Африке якобы ужасно относятся к фермерам, которые длительное время проживают в стране. По словам Трампа, власти конфискуют у них землю и фермы.
Президент США также заявил, что любой, кто попытается покинуть ЮАР по соображениям безопасности, будет приглашен в США и получит «быстрый путь к гражданству».
«Этот процесс начнется немедленно!» – заключил Трамп.
4 марта Трамп распорядился временно приостановить военную помощь Украине после перепалки между ним, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Сообщалось, что такое решение было принято, как прямой ответ на неподобающее поведение Зеленского.