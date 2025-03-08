ПВО сбила 31 украинский БПЛА над регионами РФ
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов (26) сбили над Краснодарским краем, три – над Брянской областью и по одному – над Ленинградской и Ярославской.
При падении обломков дрона в Ленинградской области была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров завода «Кинеф» в Киришском районе, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия, жертв нет.
Брянский губернатор Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки дронов пострадавших и разрушений в регионе нет.
Утром для обеспечения безопасности полетов ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Ярославля («Туношна») и петербургском «Пулково». В Северной Осетии действовал режим опасности атаки БПЛА.