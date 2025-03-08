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Ким Чен Ын осмотрел атомную подлодку, способную запускать ракеты

Ведомости

Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел ход строительства атомных подводных лодок стратегического назначения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он предупредил, что морской оборонный потенциал его страны будет «в полной мере» задействован «в любых необходимых водах без ограничений». Ким заявил об этом, когда посетил крупные верфи, где строятся военные корабли.

В сообщении не раскрываются дата и место его инспекции. Отчет был опубликован в преддверии совместных учений вооруженных сил США и Южной Кореи. Их учения с 10 по 20 марта направлены на укрепление боеготовности.

По данным юнокорейского Yonhap, подводная лодка способна запускать баллистические ракеты. Она строится в соответствии с решением по обороне, обнародованном на партийном съезде в 2021 г.

Ким подчеркнул необходимость создания «подавляющих военных кораблей» в качестве мощного сдерживающего фактора ядерной державы против «дипломатии канонерок» со стороны враждебных сил. 

В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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