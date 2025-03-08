Ким Чен Ын осмотрел атомную подлодку, способную запускать ракеты

В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.