Ким Чен Ын осмотрел атомную подлодку, способную запускать ракеты
Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел ход строительства атомных подводных лодок стратегического назначения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Он предупредил, что морской оборонный потенциал его страны будет «в полной мере» задействован «в любых необходимых водах без ограничений». Ким заявил об этом, когда посетил крупные верфи, где строятся военные корабли.
В сообщении не раскрываются дата и место его инспекции. Отчет был опубликован в преддверии совместных учений вооруженных сил США и Южной Кореи. Их учения с 10 по 20 марта направлены на укрепление боеготовности.
По данным юнокорейского Yonhap, подводная лодка способна запускать баллистические ракеты. Она строится в соответствии с решением по обороне, обнародованном на партийном съезде в 2021 г.
Ким подчеркнул необходимость создания «подавляющих военных кораблей» в качестве мощного сдерживающего фактора ядерной державы против «дипломатии канонерок» со стороны враждебных сил.
В конце сентября 2023 г. КНДР закрепила в конституции политику развития ядерных сил. ЦТАК назвало разработку ядерного оружия гарантией права страны на выживание и развитие. Это необходимо, чтобы подавить войну и защитить мир и стабильность в регионе и на планете, добавило агентство.