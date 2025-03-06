Число пострадавших из-за нештатного схода бомб в Южной Корее возросло до 15
Число пострадавших при нештатном сходе бомб во время совместных учений ВВС Южной Кореи и США увеличилось до 15 человек, сообщило агентство «Ренхап» (Yonhap).
По данным агентства, среди пострадавших – двое военных и двое иностранцев. Десять человек были госпитализированы, пятеро отказались от медицинской помощи. У двоих зафиксированы серьезные травмы, включая открытый перелом плеча и повреждения лица, остальные получили легкие ранения.
«Мы приносим извинения за ущерб, причиненный гражданскому населению, и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Будут приняты все необходимые меры, включая компенсацию ущерба», – цитирует агентство заявление ВВС.
В результате инцидента пострадали восемь зданий, включая собор, жилые дома, склад и производственное помещение, а также грузовик. По информации военных, причиной происшествия стала ошибка пилота при вводе координат.
6 марта совместные учебные маневры ВВС Южной Кореи и США прошли на полигоне Сынджин в Пхочхоне, примерно в 25 км к югу от границы. В них были задействованы более 160 единиц военной техники, включая танки K2, самоходные гаубицы K55A1, ударные вертолеты Apache и истребители F-35A. Учения стали частью подготовки к ежегодным весенним учениям.
Истребитель KF-16, участвовавший в учениях с боевой стрельбой, «нештатно» сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Пхочхоне, в 42 км к северо-востоку от Сеула, в 10:04 (4:04 мск)