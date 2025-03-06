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Число пострадавших из-за нештатного схода бомб в Южной Корее возросло до 15

Ведомости

Число пострадавших при нештатном сходе бомб во время совместных учений ВВС Южной Кореи и США увеличилось до 15 человек, сообщило агентство «Ренхап» (Yonhap).

По данным агентства, среди пострадавших – двое военных и двое иностранцев. Десять человек были госпитализированы, пятеро отказались от медицинской помощи. У двоих зафиксированы серьезные травмы, включая открытый перелом плеча и повреждения лица, остальные получили легкие ранения.

«Мы приносим извинения за ущерб, причиненный гражданскому населению, и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Будут приняты все необходимые меры, включая компенсацию ущерба», – цитирует агентство заявление ВВС.

В результате инцидента пострадали восемь зданий, включая собор, жилые дома, склад и производственное помещение, а также грузовик. По информации военных, причиной происшествия стала ошибка пилота при вводе координат.

6 марта совместные учебные маневры ВВС Южной Кореи и США прошли на полигоне Сынджин в Пхочхоне, примерно в 25 км к югу от границы. В них были задействованы более 160 единиц военной техники, включая танки K2, самоходные гаубицы K55A1, ударные вертолеты Apache и истребители F-35A. Учения стали частью подготовки к ежегодным весенним учениям.

Истребитель KF-16, участвовавший в учениях с боевой стрельбой, «нештатно» сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Пхочхоне, в 42 км к северо-востоку от Сеула, в 10:04 (4:04 мск)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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