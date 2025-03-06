Число пострадавших из-за нештатного схода бомб в Южной Корее возросло до 15

6 марта совместные учебные маневры ВВС Южной Кореи и США прошли на полигоне Сынджин в Пхочхоне, примерно в 25 км к югу от границы. В них были задействованы более 160 единиц военной техники, включая танки K2, самоходные гаубицы K55A1, ударные вертолеты Apache и истребители F-35A. Учения стали частью подготовки к ежегодным весенним учениям.