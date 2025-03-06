«Ренхап»: истребитель ВВС по ошибке сбросил бомбы на жилой район в Южной Корее

По данным агентства, 6 марта Южная Корея и США провели совместные учения с боевой стрельбой недалеко от межкорейской границы – на полигоне Сынджин в Пхочхоне. Отмечается, что тренировка стала «демонстрацией огневой мощи в ответ на военные угрозы со стороны Северной Кореи в преддверии ежегодных весенних учений в этом месяце».