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«Ренхап»: истребитель ВВС по ошибке сбросил бомбы на жилой район в Южной Корее

Ведомости

Истребитель военно-воздушных сил (ВВС) во время учений в Южной Корее по ошибке сбросил восемь бомб за пределами полигона в городе Пхочхон, пострадали семь мирных жителей. Об этом пишет «Ренхап» со ссылкой на официальных лиц.

«Истребитель KF-16, участвовавший в учениях с боевой стрельбой, «нештатно» сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Пхочхоне, в 42 км к северо-востоку от Сеула, в 10:04 (4:04 мск)», – говорится в материале.

В ВВС извинились за ущерб и сообщили, что ведут расследование случившегося.

По данным агентства, 6 марта Южная Корея и США провели совместные учения с боевой стрельбой недалеко от межкорейской границы – на полигоне Сынджин в Пхочхоне. Отмечается, что тренировка стала «демонстрацией огневой мощи в ответ на военные угрозы со стороны Северной Кореи в преддверии ежегодных весенних учений в этом месяце».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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