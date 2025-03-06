«Ренхап»: истребитель ВВС по ошибке сбросил бомбы на жилой район в Южной Корее
Истребитель военно-воздушных сил (ВВС) во время учений в Южной Корее по ошибке сбросил восемь бомб за пределами полигона в городе Пхочхон, пострадали семь мирных жителей. Об этом пишет «Ренхап» со ссылкой на официальных лиц.
«Истребитель KF-16, участвовавший в учениях с боевой стрельбой, «нештатно» сбросил восемь бомб MK-82 за пределами полигона в Пхочхоне, в 42 км к северо-востоку от Сеула, в 10:04 (4:04 мск)», – говорится в материале.
В ВВС извинились за ущерб и сообщили, что ведут расследование случившегося.
По данным агентства, 6 марта Южная Корея и США провели совместные учения с боевой стрельбой недалеко от межкорейской границы – на полигоне Сынджин в Пхочхоне. Отмечается, что тренировка стала «демонстрацией огневой мощи в ответ на военные угрозы со стороны Северной Кореи в преддверии ежегодных весенних учений в этом месяце».