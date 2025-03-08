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Time: обрабатывающие данные со спутников западные специалисты покинули Киев

Ведомости

Группа западных специалистов, которые помогали получать и обрабатывать разведданные со спутников, покинули Украину, пишет Time со ссылкой на источник, близкий к генштабу вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Группа западных «партнеров», которые помогали получать и обрабатывать спутниковые разведданные в военном штабе в Киеве, уехала», – говорится в статье.

Собеседник издания не уточнил, о каких именно партнерах идет речь, отметив, что в стране «никого не осталось».

США прекратили предоставлять разведданные Украине вскоре после того, как лидеры стран Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Овальном кабинете, которые переросли в ссору. Решение Вашингтона, как пишет Time со ссылкой на западных и украинских чиновников, помогло российскому продвижению по критически важной части фронта, ослабив тем самым «переговорную позицию Зеленского». «В результате этой паузы погибли сотни украинцев», – сказал Time один из офицеров. По его словам, украинские военные теперь вынуждены вести боевые действия без некоторых из своих лучших систем вооружения, и происходит это «из-за отступления американцев».

CNN 7 марта сообщил, что США продолжают делиться разведданными с Украиной, хотя и в ограниченном объеме. По данным источников, объем информации, которую Киев может применять для проведения наступательных операций против российских войск, был значительно сокращен, но власти продолжают получать данные, способствующие укреплению оборонительных возможностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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