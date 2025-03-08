Time: обрабатывающие данные со спутников западные специалисты покинули Киев
Группа западных специалистов, которые помогали получать и обрабатывать разведданные со спутников, покинули Украину, пишет Time со ссылкой на источник, близкий к генштабу вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Группа западных «партнеров», которые помогали получать и обрабатывать спутниковые разведданные в военном штабе в Киеве, уехала», – говорится в статье.
Собеседник издания не уточнил, о каких именно партнерах идет речь, отметив, что в стране «никого не осталось».
США прекратили предоставлять разведданные Украине вскоре после того, как лидеры стран Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Овальном кабинете, которые переросли в ссору. Решение Вашингтона, как пишет Time со ссылкой на западных и украинских чиновников, помогло российскому продвижению по критически важной части фронта, ослабив тем самым «переговорную позицию Зеленского». «В результате этой паузы погибли сотни украинцев», – сказал Time один из офицеров. По его словам, украинские военные теперь вынуждены вести боевые действия без некоторых из своих лучших систем вооружения, и происходит это «из-за отступления американцев».
CNN 7 марта сообщил, что США продолжают делиться разведданными с Украиной, хотя и в ограниченном объеме. По данным источников, объем информации, которую Киев может применять для проведения наступательных операций против российских войск, был значительно сокращен, но власти продолжают получать данные, способствующие укреплению оборонительных возможностей.