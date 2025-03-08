Time: обрабатывающие данные со спутников западные специалисты покинули Киев

США прекратили предоставлять разведданные Украине вскоре после того, как лидеры стран Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Овальном кабинете, которые переросли в ссору. Решение Вашингтона, как пишет Time со ссылкой на западных и украинских чиновников, помогло российскому продвижению по критически важной части фронта, ослабив тем самым «переговорную позицию Зеленского». «В результате этой паузы погибли сотни украинцев», – сказал Time один из офицеров. По его словам, украинские военные теперь вынуждены вести боевые действия без некоторых из своих лучших систем вооружения, и происходит это «из-за отступления американцев».