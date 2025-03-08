Туск анонсировал проведение военной подготовки для граждан Польши

Эти мероприятия затронут и женщин, но, как отметил Туск, «война все равно остается преимущественно мужским занятием». Варшава к концу года намерена иметь готовую модель, чтобы «каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны», заявил премьер. По его словам, речь идет о необходимости довести численность польской армии до 500 000 человек, включая резервистов.