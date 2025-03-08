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Туск анонсировал проведение военной подготовки для граждан Польши

Ведомости

Власти Польши планируют провести широкомасштабную военную подготовку для «каждого взрослого мужчины», заявил в Сейме премьер-министр республики Дональд Туск.

«Ведётся работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше», – приводит его слова Polsat.

Эти мероприятия затронут и женщин, но, как отметил Туск, «война все равно остается преимущественно мужским занятием». Варшава к концу года намерена иметь готовую модель, чтобы «каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны», заявил премьер. По его словам, речь идет о необходимости довести численность польской армии до 500 000 человек, включая резервистов.

Туск в феврале призвал Евросоюз (ЕС) оперативно предпринять три шага в связи с ситуацией вокруг Украины. В частности, он призвал профинансировать помощь Киеву из замороженных российских активов, усилить патрулирование воздушного пространства, охрану Балтийского моря и границ ЕС с Россией, а также принять новые правила для финансирования безопасности и обороны стран блока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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