Туск анонсировал проведение военной подготовки для граждан Польши
Власти Польши планируют провести широкомасштабную военную подготовку для «каждого взрослого мужчины», заявил в Сейме премьер-министр республики Дональд Туск.
«Ведётся работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше», – приводит его слова Polsat.
Эти мероприятия затронут и женщин, но, как отметил Туск, «война все равно остается преимущественно мужским занятием». Варшава к концу года намерена иметь готовую модель, чтобы «каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны», заявил премьер. По его словам, речь идет о необходимости довести численность польской армии до 500 000 человек, включая резервистов.
Туск в феврале призвал Евросоюз (ЕС) оперативно предпринять три шага в связи с ситуацией вокруг Украины. В частности, он призвал профинансировать помощь Киеву из замороженных российских активов, усилить патрулирование воздушного пространства, охрану Балтийского моря и границ ЕС с Россией, а также принять новые правила для финансирования безопасности и обороны стран блока.