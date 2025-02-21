Премьер Польши предложил ЕС три срочных меры в связи с ситуацией вокруг Украины

Спустя почти неделю после этого, 18 февраля, российская и американская делегации без участия лидеров двух стран провели переговоры в Эр-Рияде. Представители Европы и Киева на встрече не присутствовали. В ходе переговоров делегации договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – Москва и Вашингтон назначат представителей для работы в группе. После этого начнутся соответствующие регулярные консультации.