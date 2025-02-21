Премьер Польши предложил ЕС три срочных меры в связи с ситуацией вокруг Украины
Премьер Польши Дональд Туск призвал Евросоюз (ЕС) оперативно предпринять три шага в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он написал в своем профиле в соцсети Х.
«Хватит разговоров, пора действовать! 1. Давайте профинансируем нашу помощь Украине из замороженных российских активов. 2. Давайте усилим патрулирование воздушного пространства, охрану Балтийского моря и границ ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Сейчас!» – написал Туск.
Накануне премьер в X также заявил, что «вынужденная капитуляция Украины» означала бы капитуляцию всего западного сообщества.
12 февраля 2025 г. состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали в том числе урегулирование конфликта на Украине. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что этот разговор стал неожиданностью для европейских чиновников и буквально ошеломил их. Журнал The Economist также отмечал, что переговоры двух лидеров огорчили украинских и европейских официальных лиц.
Спустя почти неделю после этого, 18 февраля, российская и американская делегации без участия лидеров двух стран провели переговоры в Эр-Рияде. Представители Европы и Киева на встрече не присутствовали. В ходе переговоров делегации договорились, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию – Москва и Вашингтон назначат представителей для работы в группе. После этого начнутся соответствующие регулярные консультации.
За день до российско-американских переговоров, 17 февраля, в Париже прошел «экстренный» саммит лидеров Европы и ЕС по вопросу Украины, организованный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщила британская газета Financial Times, на этой встрече лидеры Германии, Италии, Испании и Польши выразили нежелание вводить войска на Украину после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил возможное размещение миротворческих сил на территории республики.