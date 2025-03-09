CBS: минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться с компенсацией в $25 000

15 ноября Трамп предложил выдвинуть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. По мнению Трампа, политик сможет вернуть системе здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности. Американские эксперты и СМИ также выдвигали опасения в связи с кандидатурой Кеннеди-младшего в связи с его скептицизмом по вопросу вакцинации. Более того, против его кандидатуры на посту министра здравоохранения выступила дочь 35-го президента США Джона Кеннеди, экс-посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди. По утверждению Кэролайн Кеннеди, ее двоюродный брат давал лицемерные советы, отговаривая родителей от вакцинации детей, в то время как сам прививал своих.