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CBS: минздрав США предложил всем сотрудникам уволиться с компенсацией в $25 000

Ведомости

Все сотрудники министерства здравоохранения и социальных служб США 7 марта получили уведомление о возможности добровольно уволиться в обмен на выплату в размере $25 000. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В электронном письме предлагалась «стимулирующая выплата за добровольное увольнение», сообщил источник. На принятие решения сотрудникам минздрава дали время до 14 марта.

CBS отмечает, что это предложение является частью усилий администрации президента США Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих и уменьшению государственного бюджета. Этот процесс в основном осуществляется через департамент эффективности государственного управления Белого дома, или DOGE, возглавляемый бизнесменом Илоном Маском.

По данным телеканала, на прошлой неделе аналогичная компенсация в размере от $15 000 до $25 000 была предложена сотрудникам американского управления социального обеспечения.

15 ноября Трамп предложил выдвинуть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. По мнению Трампа, политик сможет вернуть системе здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности. Американские эксперты и СМИ также выдвигали опасения в связи с кандидатурой Кеннеди-младшего в связи с его скептицизмом по вопросу вакцинации. Более того, против его кандидатуры на посту министра здравоохранения выступила дочь 35-го президента США Джона Кеннеди, экс-посол США в Японии и Австралии Кэролайн Кеннеди. По утверждению Кэролайн Кеннеди, ее двоюродный брат давал лицемерные советы, отговаривая родителей от вакцинации детей, в то время как сам прививал своих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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