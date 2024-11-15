Как в мире восприняли выдвижение Кеннеди-младшего на пост главы минздрава США

Как в мире восприняли выдвижение Кеннеди-младшего на пост главы минздрава СШАОн известен своей антипрививочной позицией
15 ноября избранный президент США Дональд Трамп предложил выдвинуть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. По мнению Трампа, политик сможет вернуть системе здравоохранения традиции научных исследований «по золотому стандарту» и прозрачности, «чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку великой и здоровой».
Трамп заявил о намерении предложить пост в системе здравоохранения США Кеннеди-младшему на своем выступлении в ночь подсчета голосов после выборов 5 ноября. «Я только что сказал: Бобби, оставь нефть мне. У нас больше жидкого золота, нефти и газа, у нас больше жидкого золота, чем у любой другой страны в мире, больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России. Бобби, держись подальше от жидкого золота. В остальном, иди развлекайся», – сказал Трамп, намекая на ученую степень Кеннеди-младшего в области экологического права и его деятельность как экоактивиста.
Назначение Кеннеди-младшего на пост главы минздрава считают противоречивым, учитывая его широкую антипрививочную деятельность. В 2016 г. он создал и возглавил некоммерческую организацию Children's Health Defense, распространяющую разного рода информацию о предполагаемой опасности вакцин для здоровья. С началом пандемии COVID-19 Кеннеди стал придерживаться конспирологических теорий, связанных с пандемией и вакцинами. Из-за такой позиции его заблокировали в Instagram
Министерство здравоохранения и социальных служб США курирует управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, центры по контролю и профилактике заболеваний, национальные институты здравоохранения, а также масштабные программы Medicare и Medicaid, которые обеспечивают медицинское страхование для малоимущих, лиц в возрасте 65 лет и старше, а также инвалидов.
Кеннеди-младший известен и эксцентричными поступками. Федеральное правоохранительное агентство США в сентябре начало расследование в отношении него в связи с тем, что он якобы отрезал голову мертвого кита и забрал ее домой около 20 лет назад. Дочь Кеннеди вспомнила об инциденте с китом в интервью журналу Town and Country в 2012 г. Недавно оно всплыло и получило широкое распространение в социальных сетях. Кэтлин Кеннеди рассказала, что когда ей было шесть лет, ее отец получил сообщение о том, что на берег выбросило мертвого кита. Он взял бензопилу, отрезал киту голову и пристегнул ее к крыше их минивэна, на котором они ехали домой пять часов.
Инцидент с китовьей головой – не единственный странный эпизод, связанный с Кеннеди и мертвым животным. В августе Кеннеди рассказал, что однажды он подобрал медведя, сбитого автомобилистом, и оставил его в Центральном парке Нью-Йорка, положив на него сверху велосипед.
«Ведомости» собрали реакции мировых СМИ на сообщение о выдвижении Кеннеди-младшего на пост главы американского минздрава.
The Associated Press
«Задолго до пандемии COVID-19 Роберт Ф. Кеннеди-младший набирал последователей в своей антипрививочной НКО Children's Health Defense, став одним из самых влиятельных в мире распространителей недоверия к вакцинам <…> Расследование Associated Press показало, что одна из групп хиропрактиков в Калифорнии пожертвовала $500 000 в Kennedy's Children's Health Defense, что составило шестую часть от собранных организацией средств <…> Теперь Дональд Трамп говорит, что назначит Кеннеди на пост главы министерства здравоохранения, которое регулирует вакцины».
CNN
«Каждое из провокационных назначений Трампа в кабинете министров было рассчитанным ударом в лицо экспертам, элите и бюрократам в правительственных агентствах Вашингтона. Но его решение позволить Роберту Ф. Кеннеди-младшему <…> «разгуляться» в вопросах здравоохранения <...> является самой шокирующей попыткой расшатать систему на данный момент. Эффект от назначений на пост генпрокурора или директора национальной разведки был отдаленным для большинства американцев. <…> Но назначение Кеннеди может повлиять на лекарства, которые используют американцы, на одобренные методы лечения и прививки, используемые для защиты школьников от таких болезней, как корь».
Forbes
«Четверо братьев и сестер Кеннеди публично раскритиковали его. «Бобби может иметь то же имя, что и наш отец, но он не разделяет те же взгляды, ценности или суждения», – написали они. Упрек знаменует собой последнюю попытку членов семьи публично дистанцироваться от своего спорного родственника».
NBC News
«Если Кеннеди будет утвержден, это будет означать серьезную встряску для федеральных агентств здравоохранения, включая FDA (Food and Drug Administration), где он пригрозил ликвидировать целые департаменты. Некоторые сотрудники FDA рассматривают возможность быстрого ухода, если Кеннеди будет поставлен на значимую должность в сфере здравоохранения. Акции производителей вакцин упали в четверг на новостях о возможном назначении Кеннеди».
Reuters
«Акции европейских производителей вакцин упали в начале торгов в пятницу после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который ранее распространял дезинформацию о вакцинах, на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб».
The Guardian
«В 2018 г. двое младенцев на Самоа умерли из-за того, что медсестры случайно приготовили вакцину MMR (против кори, паротита и краснухи), добавив в нее вместо воды миорелаксант с истекшим сроком годности. После смерти младенцев правительство Самоа временно приостановило программу вакцинации. Это побудило Кеннеди-младшего и его некоммерческую организацию «Защита здоровья детей», выступающую против вакцинации, распространять по всему острову различные ложные сведения о прививках, что, в свою очередь, привело к резкому снижению уровня вакцинации. Год спустя вспышка кори на острове, вызванная больным путешественником, привела к заражению более 57 000 человек и гибели 83 человек, в том числе детей. В интервью для документального фильма «Выстрел в руку» Кеннеди-младший сказал, что не несет ответственности за результат».
Independent
«Кеннеди-младший и Трамп рассматривают возможность запрета фтора в питьевой воде. Фтор используется для укрепления зубов, восполняя минералы, которые теряются из-за износа. Почти 44% американцев имеют доступ к водопроводной воде с фтором. По данным ВОЗ, потребление фтора имеет полезные и отрицательные эффекты. Он может уменьшить разрушение зубов и кариес, а также может вызвать заболевания костей после длительного воздействия больших количеств. Подсчитано, что чрезмерные концентрации фтора в питьевой воде стали причиной случаев флюороза зубов и скелета во всем мире. Эксперты по-прежнему в большинстве своем считают, что польза перевешивает риски. Американская стоматологическая ассоциация утверждает, что исследования доказывают, что фторирование снижает риск развития кариеса по меньшей мере на четверть у детей и взрослых – даже при широком распространении зубной пасты с фтором».
El Pais
«Кеннеди-младший распространял необоснованные заявления о предполагаемой связи между детскими вакцинами и аутизмом, предлагал исключить фтор из питьевой воды и говорил о потенциально вредном воздействии пищевых красителей, но Трамп дал ему карт-бланш на это, по его собственным словам, «сходить с ума» по вопросам продуктов питания, медицины и здравоохранения».
Financial Times
«Это назначение позволит Кеннеди-младшему, который сеял сомнения относительно вакцин от COVID-19 и критиковал фармацевтическую промышленность, возглавить департамент с бюджетом в $1,8 трлн, имеющий широкое влияние на регулирование оборота лекарственных средств и общественное здравоохранение».
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«Он пообещал поддержку Трампу и отказался от участия в президентской гонке. Взамен Трамп предложил ему возможность принять участие в государственной политике здравоохранения. Теперь Трамп, похоже, сдерживает это обещание! Благодаря этой сделке Кеннеди и Трамп стали хорошими друзьями».