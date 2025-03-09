Трамп прервал репортера NBC после вопроса о конфликте Маска и Рубио

6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. 5 февраля руководитель департамента эффективности Илон Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Об этом он написал в X в ответ на пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы.