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Трамп прервал репортера NBC после вопроса о конфликте Маска и Рубио

Ведомости

Президент США Дональд Трамп резко прервал журналиста телеканала NBC, когда тот поинтересовался деталями предполагаемого конфликта между миллиардером Илоном Маском и госсекретарем Марко Рубио. Об этом сообщил в соцсети X бизнесмен Коллин Рагг, совладелец консервативного медиа Trending Politics.

Журналист NBC задал президенту США вопрос, была ли стычка между Маском и Рубио. Трамп отверг саму постановку вопроса, обвинив репортера в попытке «раздуть шумиху». Затем президент поинтересовался, какое издание представляет журналист. Услышав ответ, он прокомментировал: «Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC».

6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. 5 февраля руководитель департамента эффективности Илон Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Об этом он написал в X в ответ на пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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