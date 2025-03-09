Трамп прервал репортера NBC после вопроса о конфликте Маска и Рубио
Президент США Дональд Трамп резко прервал журналиста телеканала NBC, когда тот поинтересовался деталями предполагаемого конфликта между миллиардером Илоном Маском и госсекретарем Марко Рубио. Об этом сообщил в соцсети X бизнесмен Коллин Рагг, совладелец консервативного медиа Trending Politics.
Журналист NBC задал президенту США вопрос, была ли стычка между Маском и Рубио. Трамп отверг саму постановку вопроса, обвинив репортера в попытке «раздуть шумиху». Затем президент поинтересовался, какое издание представляет журналист. Услышав ответ, он прокомментировал: «Тогда ничего удивительного. Достаточно, NBC».
6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press. 5 февраля руководитель департамента эффективности Илон Маск назвал государственные траты на СМИ растратой денег налогоплательщиков. Об этом он написал в X в ответ на пост с информацией о том, что власти выделяли миллионы долларов на Associated Press в последние годы.