Times: британский министр называл Зеленского «препятствием к миру»

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трапом, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов. Однако документ так и не был подписан. Во время первой половины мероприятия в присутствии прессы Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили с Зеленским об урегулировании конфликта на Украине. Визит завершился досрочно. 6 марта президент Украины анонсировал встречу с американской делегацией в Саудовской Аравии, она состоится на следующей неделе.