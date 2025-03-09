Times: британский министр называл Зеленского «препятствием к миру»
Некоторые союзники Украины считают, что выживание украинского президента Владимира Зеленского как политика может быть поставлено на карту, осенью прошлого года один из британских министров называл его «препятствием к миру», пишет The Times.
Между публичными и частными заявлениями о российско-украинском конфликте существует разрыв, говорится в материале издания. Так, осенью 2024 г. неназванный британский министр заявил, что считает Зеленского «препятствием к миру».
«То, что это было сказано на заднем плане, а не для цитаты, и что это не изолированное мнение в европейских столицах, говорит о разрыве, который образовался между публичными заявлениями и частными мыслями о войне», – указывает The Times.
По словам министра, проблема заключалась в отказе Зеленского от дипломатического взаимодействия с Москвой, поскольку переговоры провалились через несколько недель после начала конфликта.
Сомнения в отношении украинского президента, как правило, высказываются «вполголоса и за закрытыми дверями», указывает The Times. При этом становится очевидно, что такие взгляды разделял президент США Дональд Трамп: он же «эффектно вынес их на поверхность» во время встречи двух лидеров в Овальном кабинете, считает автор статьи.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трапом, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов. Однако документ так и не был подписан. Во время первой половины мероприятия в присутствии прессы Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили с Зеленским об урегулировании конфликта на Украине. Визит завершился досрочно. 6 марта президент Украины анонсировал встречу с американской делегацией в Саудовской Аравии, она состоится на следующей неделе.