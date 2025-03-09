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Times: британский министр называл Зеленского «препятствием к миру»

Ведомости

Некоторые союзники Украины считают, что выживание украинского президента Владимира Зеленского как политика может быть поставлено на карту, осенью прошлого года один из британских министров называл его «препятствием к миру», пишет The Times.

Между публичными и частными заявлениями о российско-украинском конфликте существует разрыв, говорится в материале издания. Так, осенью 2024 г. неназванный британский министр заявил, что считает Зеленского «препятствием к миру».

«То, что это было сказано на заднем плане, а не для цитаты, и что это не изолированное мнение в европейских столицах, говорит о разрыве, который образовался между публичными заявлениями и частными мыслями о войне», – указывает The Times.

По словам министра, проблема заключалась в отказе Зеленского от дипломатического взаимодействия с Москвой, поскольку переговоры провалились через несколько недель после начала конфликта.

Сомнения в отношении украинского президента, как правило, высказываются «вполголоса и за закрытыми дверями», указывает The Times. При этом становится очевидно, что такие взгляды разделял президент США Дональд Трамп: он же «эффектно вынес их на поверхность» во время встречи двух лидеров в Овальном кабинете, считает автор статьи.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трапом, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов. Однако документ так и не был подписан. Во время первой половины мероприятия в присутствии прессы Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили с Зеленским об урегулировании конфликта на Украине. Визит завершился досрочно. 6 марта президент Украины анонсировал встречу с американской делегацией в Саудовской Аравии, она состоится на следующей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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