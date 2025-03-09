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WP: Зеленский после встречи с Трампом признал некоторые ошибки

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном. Перепалка с Трампом в Белом доме и сокращение помощи США стали одним из самых опасных моментов в президентстве Зеленского, но он признал некоторые свои ошибки, пишет The Washington Post (WP).

«Зеленский <...> сейчас переживает один из самых политически опасных моментов своего президентства. После «взрыва» в Овальном кабинете Трамп отложил подписание соглашения с Киевом, приостановил военную поддержку его вооруженных сил и еще больше ограничил обмен разведданными с его правительством – шаги, которые только помогают России на поле боя», – говорится в статье.

Осторожное поведение Зеленского в первые дни после встречи с Трампом, как пишет WP, говорит о признании им некоторых ошибок, которые он допустил в Овальном кабинете. Во время переговоров, указывает газета, стороны не использовали синхронный перевод, что позволило бы замедлить разговор и «дать Зеленскому больше пространства для управления напряженностью». Через несколько дней на встрече с журналистами в Лондоне президент республики говорил уже только на украинском языке, отмечает WP.

«Явный сигнал того, что он осознал, что его замечания могут быть медленнее, безопаснее и более обдуманными на его родном языке», – пишет издание. За неделю после перепалки Зеленский, похоже, не ухудшил ситуацию и это является «большим достижением», считает бывший украинский чиновник.

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трапом, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов. Однако до подписания дело не дошло. Во время первой половины мероприятия в присутствии прессы Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили с Зеленским об урегулировании конфликта на Украине. Визит завершился досрочно. 6 марта президент Украины анонсировал встречу с американской делегацией в Саудовской Аравии. Самого Зеленского на переговорах не будет, писал Fox News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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