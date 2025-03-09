WP: Зеленский после встречи с Трампом признал некоторые ошибки

Осторожное поведение Зеленского в первые дни после встречи с Трампом, как пишет WP, говорит о признании им некоторых ошибок, которые он допустил в Овальном кабинете. Во время переговоров, указывает газета, стороны не использовали синхронный перевод, что позволило бы замедлить разговор и «дать Зеленскому больше пространства для управления напряженностью». Через несколько дней на встрече с журналистами в Лондоне президент республики говорил уже только на украинском языке, отмечает WP.