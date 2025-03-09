WP: Зеленский после встречи с Трампом признал некоторые ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом изо всех сил пытается восстановить связи с Вашингтоном. Перепалка с Трампом в Белом доме и сокращение помощи США стали одним из самых опасных моментов в президентстве Зеленского, но он признал некоторые свои ошибки, пишет The Washington Post (WP).
«Зеленский <...> сейчас переживает один из самых политически опасных моментов своего президентства. После «взрыва» в Овальном кабинете Трамп отложил подписание соглашения с Киевом, приостановил военную поддержку его вооруженных сил и еще больше ограничил обмен разведданными с его правительством – шаги, которые только помогают России на поле боя», – говорится в статье.
Осторожное поведение Зеленского в первые дни после встречи с Трампом, как пишет WP, говорит о признании им некоторых ошибок, которые он допустил в Овальном кабинете. Во время переговоров, указывает газета, стороны не использовали синхронный перевод, что позволило бы замедлить разговор и «дать Зеленскому больше пространства для управления напряженностью». Через несколько дней на встрече с журналистами в Лондоне президент республики говорил уже только на украинском языке, отмечает WP.
«Явный сигнал того, что он осознал, что его замечания могут быть медленнее, безопаснее и более обдуманными на его родном языке», – пишет издание. За неделю после перепалки Зеленский, похоже, не ухудшил ситуацию и это является «большим достижением», считает бывший украинский чиновник.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трапом, чтобы подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов. Однако до подписания дело не дошло. Во время первой половины мероприятия в присутствии прессы Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс поспорили с Зеленским об урегулировании конфликта на Украине. Визит завершился досрочно. 6 марта президент Украины анонсировал встречу с американской делегацией в Саудовской Аравии. Самого Зеленского на переговорах не будет, писал Fox News.