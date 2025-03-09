Путин попросил вынесшую с поля боя тело мужа медика не возвращаться на фронт
Президент России Владимир Путин попросил больше не возвращаться в зону спецоперации мать троих детей, военного медика из Тувы Айдысмаа Монгуш, которая вынесла тело мужа с поля боя. Соответствующее видео показано в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Монгуш сообщила президенту Путину, что вынесла с поля боя тело своего супруга, с которым она не виделась на протяжении года. Женщина живет в Кызыле и растит двух сыновей и дочь.
«Ты туда не ходи, ладно? <...> Детишек надо поднимать», – сказал Путин Монгуш после встречи (цитата по «РИА Новости»).
6 марта президент РФ провел встречу с участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями военнослужащих, а также с сотрудницами государственного фонда «Защитники Отечества». Мероприятие состоялось в Едином центре поддержки участников спецоперации и членов их семей. Как позже сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатором встречи был сам Путин.