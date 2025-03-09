Путин попросил вынесшую с поля боя тело мужа медика не возвращаться на фронт

6 марта президент РФ провел встречу с участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями военнослужащих, а также с сотрудницами государственного фонда «Защитники Отечества». Мероприятие состоялось в Едином центре поддержки участников спецоперации и членов их семей. Как позже сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатором встречи был сам Путин.