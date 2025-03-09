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Путин попросил вынесшую с поля боя тело мужа медика не возвращаться на фронт

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил больше не возвращаться в зону спецоперации мать троих детей, военного медика из Тувы Айдысмаа Монгуш, которая вынесла тело мужа с поля боя. Соответствующее видео показано в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Монгуш сообщила президенту Путину, что вынесла с поля боя тело своего супруга, с которым она не виделась на протяжении года. Женщина живет в Кызыле и растит двух сыновей и дочь.

«Ты туда не ходи, ладно? <...> Детишек надо поднимать», – сказал Путин Монгуш после встречи (цитата по «РИА Новости»).

6 марта президент РФ провел встречу с участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями военнослужащих, а также с сотрудницами государственного фонда «Защитники Отечества». Мероприятие состоялось в Едином центре поддержки участников спецоперации и членов их семей. Как позже сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатором встречи был сам Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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