Путин был инициатором встречи с женами и матерями участников спецоперации
Президент России Владимир Путин стал инициатором встречи с женами и матерями участников специальной военной операции на Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Для президента, конечно, прямое общение необходимо в первую очередь для того, чтобы из первых рук получать информацию о тех проблемах, которые необходимо очень быстро решать для наших героев, для семей наших героев», – сказал Песков. Он отметил, что Путин вникает в проблемы участников спецоперации и их семей, сразу давая оперативные поручения ведомствам.
Кандидатуры, которые участвовали на встрече с президентом, отбираются государственным фондом «Защитники Отечества», которым руководит замминистра обороны Анна Цивилева. Песков уточнил, что встреча «была весьма продолжительная и содержательная».
6 марта Путин встретился с участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями военнослужащих, а также с сотрудницами государственного фонда «Защитники Отечества». Встреча проходила в Едином центре поддержки участников спецоперации и членов их семей, ее транслировал Кремль.