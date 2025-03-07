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Путин был инициатором встречи с женами и матерями участников спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин стал инициатором встречи с женами и матерями участников специальной военной операции на Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Для президента, конечно, прямое общение необходимо в первую очередь для того, чтобы из первых рук получать информацию о тех проблемах, которые необходимо очень быстро решать для наших героев, для семей наших героев», – сказал Песков. Он отметил, что Путин вникает в проблемы участников спецоперации и их семей, сразу давая оперативные поручения ведомствам.

Кандидатуры, которые участвовали на встрече с президентом, отбираются государственным фондом «Защитники Отечества», которым руководит замминистра обороны Анна Цивилева. Песков уточнил, что встреча «была весьма продолжительная и содержательная».

6 марта Путин встретился с участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями военнослужащих, а также с сотрудницами государственного фонда «Защитники Отечества». Встреча проходила в Едином центре поддержки участников спецоперации и членов их семей, ее транслировал Кремль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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