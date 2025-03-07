Путин был инициатором встречи с женами и матерями участников спецоперации

«Для президента, конечно, прямое общение необходимо в первую очередь для того, чтобы из первых рук получать информацию о тех проблемах, которые необходимо очень быстро решать для наших героев, для семей наших героев», – сказал Песков. Он отметил, что Путин вникает в проблемы участников спецоперации и их семей, сразу давая оперативные поручения ведомствам.