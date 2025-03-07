Владимир Путин встретился с женами и матерями участников спецоперации

После чего президент выслушал их пожелания и предложения. Например, ветеран боевых действий, участница спецоперации Светлана Гришанова из Еврейской автономной области, которая с 1995 г. служит в Вооруженных силах России в должности фельдшера, предложила создать единый для всех регионов стандарт поддержки семей участников спецоперации. Она обратила внимание, что региональные меры поддержки отличаются в зависимости от субъекта. Президент согласился с этим. «Можно ли все совсем одинаково сделать, я не знаю. Но точно совершенно можно заняться обобщением того, что происходит в регионах», – сказал он.