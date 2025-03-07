Владимир Путин встретился с женами и матерями участников спецоперации

Владимир Путин встретился с женами и матерями участников спецоперацииОн поздравил их с наступающим Международным женским днем и выслушал предложения по улучшению мер поддержки бойцов
Президент России Владимир Путин встретился с участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями военнослужащих, а также с сотрудницами государственного фонда «Защитники Отечества». Встреча проходила в Едином центре поддержки участников спецоперации и членов их семей, ее транслировал Кремль.
В начале встречи Путин поздравил присутствующих с наступающим Международным женским днем. «У нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем – к мамам, к подругам, к женам, к сослуживцам», – сказал он. Отдельно слова благодарности он адресовал участницам спецоперации и сотрудницам фонда «Защитники Отечества».
После чего президент выслушал их пожелания и предложения. Например, ветеран боевых действий, участница спецоперации Светлана Гришанова из Еврейской автономной области, которая с 1995 г. служит в Вооруженных силах России в должности фельдшера, предложила создать единый для всех регионов стандарт поддержки семей участников спецоперации. Она обратила внимание, что региональные меры поддержки отличаются в зависимости от субъекта. Президент согласился с этим. «Можно ли все совсем одинаково сделать, я не знаю. Но точно совершенно можно заняться обобщением того, что происходит в регионах», – сказал он.
Путин также поддержал предложение Ольги Дорохиной из Крыма, матери погибшего Героя России, распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также пасынков павших участников спецоперации. Главе государства рассказали, что сейчас это не закреплено на законодательном уровне, поскольку несовершеннолетние братья, сестры и неусыновленные дети погибших не имеют соответствующего статуса. Президент, в свою очередь, заявил, что этот вопрос доработают.
Чем занимается Единый центр поддержки
Единый центр поддержки был открыт 1 марта 2023 г. в Москве. В нем оказывается индивидуальное сопровождение участников спецоперации и членов их семей в период их службы и ее окончания, а также предоставляются услуги по адаптации и социализации бывших военнослужащих.
Другое предложение, которое прозвучало 6 марта, – учреждение отдельного направления поддержки участников спецоперации в рамках программы социального контракта. С ним выступила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Белгородской области Анна Кочерова. «Можно в рамках этой программы по соцконтракту выделить отдельные направления и просто увеличить финансирование. Мы это сделаем», – сказал Путин.
Во время встречи также была затронута тема присвоения статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации, которые отправились на фронт из мест лишения свободы. Путин, обсуждая ее с координатором филиала фонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесии, участницей спецоперации Асей Тохчуковой, заявил, что люди, добровольно оказавшиеся в зоне боевых действий, должны быть поставлены в одинаковое положение. «В том числе это касается и статуса ветеранов боевых действий», – сказал он.
Что такое соцконтракты
Социальный контракт – это соглашение между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С помощью контракта граждане могут пройти переобучение и повысить свою квалификацию для поиска новой работы, открыть собственное дело, а также получить средства на развитие личного подсобного хозяйства. Соцконтракты также позволяют приобрести необходимую одежду, обувь и школьные принадлежности для детей.
Помимо этого было принято решение об изменении устава фонда «Защитники Отечества». Замруководителя по социальному сопровождению филиала фонда в Смоленской области Татьяна Федосова обратила внимание, что категория родственников пропавших без вести сейчас находится «в самом тяжелом состоянии». Со стороны фонда помощь им оказывается не сразу, поддержала сказанное статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева. Путин поручил подготовить предложение об изменении устава в ближайшее время.
Глава государства обратил внимание, что опыт Москвы по организации филиалов фонда «Защитники Отечества» необходимо распространять на регионы. Для этого субъектам нужно «подсказать», какие конкретно действия предпринять, заявил Путин.