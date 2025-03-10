Марка Карни избрали лидером Либеральной партии Канады
Бывший управляющий Банка Канады Марк Карни был избран новым лидером правящей либеральной партии страны. Он также станет следующим премьер-министром Канады, сменив на этом посту Джастина Трюдо, сообщает Global News.
«Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни!», – говорится в сообщении на странице Либеральной партии Канады в соцсети X.
Марк Карни победил на выборах, набрав 85,9% голосов. В своем выступлении Карни заявил, что его руководящими принципами управления будут «финансовая ответственность, социальная справедливость и международное лидерство». Кроме того, он поблагодарил своего предшественника Трюдо за то, что тот был «борцом за Канаду».
6 января Трюдо объявил о намерении покинуть пост после того, как Либеральная партия выберет преемника. Он продолжал выполнять обязанности премьер-министра в качестве временного руководителя до избрания нового лидера.