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Марка Карни избрали лидером Либеральной партии Канады

Ведомости

Бывший управляющий Банка Канады Марк Карни был избран новым лидером правящей либеральной партии страны. Он также станет следующим премьер-министром Канады, сменив на этом посту Джастина Трюдо, сообщает Global News.

«Представляем нашего нового лидера либералов Марка Карни!», – говорится в сообщении на странице Либеральной партии Канады в соцсети X.

Марк Карни победил на выборах, набрав 85,9% голосов. В своем выступлении Карни заявил, что его руководящими принципами управления будут «финансовая ответственность, социальная справедливость и международное лидерство». Кроме того, он поблагодарил своего предшественника Трюдо за то, что тот был «борцом за Канаду».

6 января Трюдо объявил о намерении покинуть пост после того, как Либеральная партия выберет преемника. Он продолжал выполнять обязанности премьер-министра в качестве временного руководителя до избрания нового лидера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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