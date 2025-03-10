Марка Карни избрали лидером Либеральной партии Канады

Марк Карни победил на выборах, набрав 85,9% голосов. В своем выступлении Карни заявил, что его руководящими принципами управления будут «финансовая ответственность, социальная справедливость и международное лидерство». Кроме того, он поблагодарил своего предшественника Трюдо за то, что тот был «борцом за Канаду».