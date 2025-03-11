Захарова рассказала о возможном визите Уиткоффа в Москву

Сейчас контакты России и США достаточно интенсивные, поэтому их уровень и формат зачастую согласовываются оперативно, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможном визите спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву.