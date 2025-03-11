Захарова рассказала о возможном визите Уиткоффа в Москву
Сейчас контакты России и США достаточно интенсивные, поэтому их уровень и формат зачастую согласовываются оперативно, рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о возможном визите спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву.
Захарова подчеркнула, что информация о подобных контактах будет поступать по мере развития событий.
11 марта журналистка Bloomberg Эннмари Хордерн сообщила, что Уиткофф может посетить Москву и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробности предполагаемой встречи не уточняются.