Спецпосланник президента США Уиткофф может посетить Москву

10 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Ведомостям», что переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются. Таким образом она опровергла информацию телеканала CNN о готовящихся переговорах между представителями России и США.