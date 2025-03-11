Спецпосланник президента США Уиткофф может посетить Москву
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может посетить Москву и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналистка Bloomberg Эннмари Хордерн.
«Спецпредставитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», – написала она в X.
Когда может состояться предполагаемый визит, не уточняется.
6 марта Уиткофф сообщил, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие с Россией. Журналист Axios Барак Равид сообщал, что американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии 12 марта.
10 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «Ведомостям», что переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются. Таким образом она опровергла информацию телеканала CNN о готовящихся переговорах между представителями России и США.