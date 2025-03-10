Захарова опровергла информацию о переговорах России и США на этой неделе

6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 7 марта МИД Саудовской Аравии в социальной сети X подтвердил, что встреча представителей США и Украины состоится в городе Джидда.