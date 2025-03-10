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Захарова опровергла информацию о переговорах России и США на этой неделе

По ее словам, соответствующей информации от США не поступало
Ведомости

Переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются, сообщила «Ведомостям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИДа таким образом опровергла информацию телеканала CNN о готовящихся переговорах между представителями России и США. Захарова уточнила, что от американской стороны информации о дальнейшем развитии контактов между странами не поступало.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 7 марта МИД Саудовской Аравии в социальной сети X подтвердил, что встреча представителей США и Украины состоится в городе Джидда.

Трамп 10 марта сообщил журналистам, что рассчитывает на положительные итоги предстоящих переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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