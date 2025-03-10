Захарова опровергла информацию о переговорах России и США на этой неделе

Захарова опровергла информацию о переговорах России и США на этой неделеПо ее словам, соответствующей информации от США не поступало
Переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируются, сообщила «Ведомостям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИДа таким образом опровергла информацию телеканала CNN о готовящихся переговорах между представителями России и США. Захарова уточнила, что от американской стороны информации о дальнейшем развитии контактов между странами не поступало.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 7 марта МИД Саудовской Аравии в социальной сети X подтвердил, что встреча представителей США и Украины состоится в городе Джидда.
Трамп 10 марта сообщил журналистам, что рассчитывает на положительные итоги предстоящих переговоров.