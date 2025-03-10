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Трамп рассчитывает на положительный итог переговоров с Украиной в Джидде

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам Белого дома, что рассчитывает на «хорошие результаты» по итогам предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Слова президента передавал YouTube-канал Forbes.

Трамп также заявил, что рассчитывает на «большой прогресс» в продвижении к завершению российско-украинского конфликта.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 7 марта МИД Саудовской Аравии в социальной сети X подтвердил, что встреча представителей США и Украины состоится в городе Джидда.

7 марта журналист телеканала Fox News Нана Саджия в социальной сети X со ссылкой на источник сообщила, что Зеленский не будет присутствовать на переговорах. Ожидается, что в состав украинской делегации на встрече с США войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, сообщил Зеленский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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