Трамп рассчитывает на положительный итог переговоров с Украиной в Джидде

7 марта журналист телеканала Fox News Нана Саджия в социальной сети X со ссылкой на источник сообщила, что Зеленский не будет присутствовать на переговорах. Ожидается, что в состав украинской делегации на встрече с США войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, сообщил Зеленский.