Трамп рассчитывает на положительный итог переговоров с Украиной в Джидде
Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам Белого дома, что рассчитывает на «хорошие результаты» по итогам предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Слова президента передавал YouTube-канал Forbes.
Трамп также заявил, что рассчитывает на «большой прогресс» в продвижении к завершению российско-украинского конфликта.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 7 марта МИД Саудовской Аравии в социальной сети X подтвердил, что встреча представителей США и Украины состоится в городе Джидда.
7 марта журналист телеканала Fox News Нана Саджия в социальной сети X со ссылкой на источник сообщила, что Зеленский не будет присутствовать на переговорах. Ожидается, что в состав украинской делегации на встрече с США войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, сообщил Зеленский.